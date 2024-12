Il 2024 è stato un anno straordinario per il mondo della boxe, segnato da imprese memorabili e prestazioni che resteranno nella storia. Sul ring, i campioni hanno dimostrato il loro valore, consolidando la loro reputazione o sorprendendo con vittorie inattese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Tra incontri spettacolari e rivalità infuocate, i migliori pugili hanno catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, regalando emozioni e colpi di scena. In questo articolo celebriamo i protagonisti che hanno lasciato il segno nella boxe internazionale, dai veterani che hanno difeso con successo i loro titoli, ai giovani talenti che si sono affermati come future stelle.

Oleksandr Usyk

Nel 2024, Oleksandr Usyk ha consolidato la sua posizione di vertice nel pugilato mondiale, ottenendo riconoscimenti significativi. Il 18 maggio, a Riyadh, Arabia Saudita, ha affrontato Tyson Fury in un atteso incontro per il titolo indiscusso dei pesi massimi. In un match equilibrato, Usyk ha prevalso per decisione non unanime, diventando il primo campione indiscusso dei pesi massimi nell’era delle quattro cinture e il primo in 24 anni. La vittoria ha rafforzato la sua reputazione, portando molti a considerarlo il pugile dell’anno. Il suo stile tecnico e la capacità di adattamento sul ring continuano a essere un punto di riferimento nel mondo del pugilato.

Tyson Fury

Il 2024 è stato per Tyson Fury un anno cruciale nella sua carriera pugilistica, caratterizzato da sfide significative e momenti di riflessione. Il 18 maggio, a Riyadh, ha affrontato Oleksandr Usyk in un atteso incontro per il titolo indiscusso dei pesi massimi. In un match equilibrato, Fury ha subito la sua prima sconfitta professionale per decisione non unanime, con punteggi di 115-112 e 114-113 a favore di Usyk, e 114-113 per Fury.

Successivamente, il 21 dicembre, sempre a Riyadh, Fury ha avuto l’opportunità di riscattarsi nella rivincita contro Usyk. Nonostante una prestazione determinata, ha subito una seconda clamorosa sconfitta consecutiva, questa volta per decisione unanime, con tutti i giudici che hanno assegnato il punteggio di 116-112 a favore di Usyk.

Queste sconfitte hanno portato a discussioni sul futuro di Fury nel pugilato. Alcuni esperti hanno suggerito il ritiro per preservare la sua salute e soprattutto la sua nomea. Un’altra fazione invece insiste sull’opportunità per incontri di alto profilo, come una possibile sfida contro Anthony Joshua. Nonostante le battute d’arresto, Fury rimane una figura centrale nel panorama dei pesi massimi, e le sue decisioni future saranno seguite con grande interesse dagli appassionati di boxe.

Anthony Joshua

Anthony Joshua ha vissuto un anno di alti e bassi. Il 21 settembre, ha affrontato Daniel Dubois allo stadio di Wembley per il titolo IBF dei pesi massimi. Nonostante le aspettative, Joshua è stato sconfitto per knockout tecnico al quinto round, dopo essere stato mandato al tappeto più volte durante l’incontro.

Dopo questa sconfitta, il suo promotore, Eddie Hearn, ha delineato un piano per il 2025, prevedendo due incontri: un possibile rematch con Dubois e un atteso confronto con Tyson Fury. Joshua dovrebbe riprendere gli allenamenti a gennaio, con un ritorno sul ring previsto per maggio o giugno.

Nonostante la battuta d’arresto, Joshua rimane determinato a riconquistare una posizione di vertice nella categoria dei pesi massimi, con l’obiettivo di competere con i migliori pugili e aggiungere nuovi traguardi alla sua già illustre carriera.

Daniel Dubois

Nel 2024 Daniel Dubois ha consolidato la sua posizione nell’élite dei pesi massimi. Il 26 giugno, è stato elevato a campione mondiale IBF dei pesi massimi dopo che Oleksandr Usyk ha lasciato vacante il titolo. Il 21 settembre, ha difeso con successo la cintura contro Anthony Joshua allo stadio di Wembley, ottenendo una vittoria per KO al quinto round. Questo risultato è stato considerato da molto sorprendente, poiché Dubois era considerato sfavorito. La sua performance dominante, caratterizzata da quattro atterramenti di Joshua, ha dimostrato la sua crescente maturità e potenza sul ring.

Dopo questa vittoria, Dubois ha espresso interesse per un possibile incontro con Tyson Fury, sottolineando la sua ambizione di unificare i titoli dei pesi massimi. Inoltre, ha previsto che Oleksandr Usyk avrebbe nuovamente sconfitto Fury in un eventuale rematch, evidenziando la sua fiducia nelle capacità di Usyk.

Christian Mbilli

L’anno appena trascorso ha rafforzato la posizione di Christian Mbilli tra i migliori pugili della categoria dei pesi supermedi, mantenendo un record impeccabile di 28 vittorie senza sconfitte. L’anno è stato caratterizzato da tre vittorie significative, che hanno messo in evidenza la sua potenza e abilità tecnica.

A gennaio, Mbilli ha affrontato Rohan Murdock, imponendosi con un KO tecnico al sesto round. Successivamente, a maggio, ha sfidato Mark Heffron, concludendo il match in modo spettacolare con un KO al primo round. Infine, ad agosto, è stato protagonista di un combattimento intenso contro Sergiy Derevyanchenko, vincendo per decisione unanime dopo dieci round. Durante quest’ultimo incontro, Mbilli ha mostrato tutta la sua superiorità, approfittando anche di un infortunio al bicipite del suo avversario.

Grazie a queste prestazioni, Mbilli si è confermato uno dei pugili più temibili della sua categoria, avvicinandosi sempre di più a un’opportunità per il titolo mondiale.

Leggi anche