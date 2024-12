Alcuni giovani talenti si sono affermati nel 2024, passando da promesse a giocatori decisivi anche nelle grandi competizioni. Scopriamo insieme i giocatori rivelazione di quest’anno nella nostra speciale classifica e ripercorriamo le straordinarie imprese fatte in campo.

7. Kenan Yldiz

Il turco soltanto un anno fa faceva l’esordio a dicembre nella Juventus. Nel giro di poco tempo si è affermato come uno dei titolari, anche grazie al lavoro del tecnico Massimiliano Allegri. I bianconeri gli hanno dato fiducia affidandogli la prestigiosa maglia numero dieci che fu, tra gli altri, di Alessandro Del Piero e Paul Pogba. Yldiz ha già messo in bacheca una Coppa Italia.

Con il suo talento, la sua visione di gioco e la capacità di segnare nei momenti cruciali, il giovane attaccante è destinato a diventare una stella del futuro. Un esempio? La doppietta contro l’Inter in questa stagione in una delle gare più belle di questo 2024. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

6. Estevao

Il suo stile di gioco ricorda quello di altri grandi brasiliani, con un mix di tecnica sopraffina e capacità nel dribbling. La sua capacità di agire sia come ala che come centravanti lo rende un giocatore versatile, tanto da destare l’interesse di diversi club europei.

Estevao Willian è costato al Chelsea un totale di circa 60 milioni: la cifra fissa ammonta a 34 milioni, con l’aggiunta di 6 milioni legati al numero di presenze con il Palmeiras nel prossimo anno. Inoltre, il club inglese dovrà versare 17 milioni se il giocatore diventerà titolare con i Blues. Infine, sono previsti 4 milioni di bonus. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

5. Pau Cubarsì

Pau Cubarsi, giovane difensore spagnolo classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Dotato di un buon fisico, di un’ottima visione di gioco e di una notevole abilità nei passaggi, Cubarsi ha mostrato fin da subito di possedere le caratteristiche ideali per affermarsi nella cantera blaugrana. In Spagna molti lo considerano già come l’erede di Piquè.

Il 12 marzo 2024, Pau Cubarsi ha scritto una pagina di storia del calcio, diventando il calciatore più giovane di sempre a debuttare in UEFA Champions League in una fase ad eliminazione diretta contro il Napoli. Alle Olimpiadi di Parigi, sempre nel 2024, il difensore ha anche vinto la medaglia d’oro con la Nazionale spagnola. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

4. Nico Williams

Continuiamo la nostra rassegna dei talenti emergenti con uno dei ragazzi terribili spagnoli. Nico Williams ha rapidamente guadagnato attenzione per la sua velocità esplosiva che ha impressionato sia nella Liga che negli ultimi Europei in Germania.

In finale contro l’Inghilterra è arrivato anche il gol del vantaggio per la Roja ricevendo anche il premio come miglior giocatore in campo. Per ora ha scelto di rimanere nell’Athletic Bilbao che lo ha formato fin da piccolo, ma non è improbabile che nei prossimi mesi possa trasferirsi in un top club europeo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

3. Michael Olise

Nato in Inghilterra, Olise ha scelto di rappresentare la nazionale francese, un ulteriore segno della sua doppia identità calcistica. Cresciuto in diverse accademie inglesi, ha fatto il suo debutto professionale nel 2019 con il Reading per poi passare al Crystal Palace.

In tre stagioni al Palace, il suo impatto è stato evidente, con ottime prestazioni sia come centrocampista offensivo che come ala. Il culmine di questa fase è arrivato nel 2024, quando è stato nominato candidato per il prestigioso premio PFA Young Player of the Year. Il Bayern Monaco ha scommesso su di lui e i numeri sono stati positivi fin da subito: in Bundesliga ha già segnato 5 gol accompagnati anche da 5 assist alla prima stagione in Germania. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

2. Cole Palmer

Dopo qualche difficoltà ad affermarsi in prima squadra al Manchester City, chiuso da una schiera di talenti fidati di Guardiola, Palmer ha scelto di cambiare aria e trasferirsi al Chelsea. Il 2024 è stato l’anno rivelazione dell’inglese, che ha mostrato caratteristiche sia da centrocampista offensivo che da finalizzatore. A Stamford Bridge lo chiamano anche Cold Palmer, per la sua freddezza soprattutto dagli undici metri.

Nella stagione 23/24 ha segnato infatti ben 22 reti in Premier League, più altre 3 tra Fa Cup e Coppa di Lega. Anche la nuova stagione è partita con altri 7 gol e 5 assist. Numeri da top player che ha saputo attirare i riflettori anche negli ultimi Europei, segnano il temporaneo gol del pareggio in finale contro la Spagna. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

1. Lamine Yamal

Nonostante la sua giovanissima età, Yamal ha già dimostrato di essere un giocatore con un potenziale incredibile, capace di competere ad alti livelli. Il giovane attaccante ha un ottimo piede sinistro e un’abilità naturale nel puntare l’uomo, caratteristiche che lo rendono particolarmente pericoloso sulle fasce.

La sua chiamata nella nazionale spagnola è stata un ulteriore segno del suo talento fuori dal comune. Ha avuto ragione de La Fuente a credere nel ragazzo del Barcellona, che infatti lo ha ripagato ad Euro 2024 con prestazioni di qualità. Proprio Yamal ha trascinato la Spagna alla vittoria, candidandosi anche per la corsa al Pallone d’Oro. Davanti al ragazzo sembra esserci un ventennio di vittorie, magari emulando l’idolo Messi.

