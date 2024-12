Il 2024 ha regalato diverse emozioni agli appassionati di calcio. In questa annata infatti si sono disputati gli Europei, la Copa America ed ha debuttato la nuova Champions League. Ecco le 10 migliori partite di calcio del 2024.

Venezuela-Canada 3-4 dcr (Copa America)

Il match tra Venezuela e Canada, conclusosi con una vittoria a favore della squadra nordamericana, è stato un incontro emozionante della Copa América. Dopo il vantaggio iniziale di Shaffelburg al 13′, il Canada si è visto raggiungere da un bellissimo gol di Rondon, abile ad inventarsi un pallonetto quasi da centrocampo. Dal dischetto Davies e compagni hanno avuto la meglio per 4-3, staccando il biglietto per le semifinali della competizione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Real Madrid-Manchester City 3-3 (Champions League)

In una serata di emozioni forti, Real Madrid e Manchester City hanno pareggiato 3-3 in un avvincente scontro di Champions League, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Il City è passato in vantaggio al 2′ grazie a una punizione ben calciata da Bernardo Silva, ma il Real ha risposto con un’incredibile reazione in pochi minuti: prima Camavinga ha centrato la traversa, con il pallone che si è poi insaccato per una deviazione di Rúben Dias, e poi Rodrygo ha firmato il sorpasso con un altro colpo vincente al 14′.

Nonostante lo svantaggio, il City non si è mai arreso. Al 66′, Foden ha pareggiato con un gran tiro da fuori area, prima che Gvardiol segnasse un altro splendido gol al 71′ per riportare il City in vantaggio. Il Real, però, non si è dato per vinto: al 76′ Valverde ha pareggiato con un tiro che ha fatto esplodere il Santiago Bernabéu. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Germania-Spagna 1-2 (Euro 24)

La Spagna conquista una vittoria memorabile contro la Germania ai quarti di finale degli Europei 2024, eliminando i padroni di casa con un 2-1 deciso da un gol di Mikel Merino nel secondo tempo supplementare. Il match si era aperto con un grande spunto della Spagna, che al 24′ è passata in vantaggio grazie a un assist perfetto di Lamine Yamal per Dani Olmo.

La Germania, però, non ha ceduto e, dopo diversi tentativi, è riuscita a pareggiare al 59′ con una rete di Wirtz, che ha infilato il pallone in rete con freddezza.

Nel secondo tempo supplementare, quando sembrava che la partita fosse destinata a finire ai rigori, Mikel Merino ha risolto il match con un colpo di testa imperioso. Espulso anche Carvajal, che però si riscatterà e solleverà la coppa a Berlino.

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2 (Champions League)

Il Bayern Monaco ci ha spesso abituati a grandi goleade contro squadre inferiori in Bundesliga. Questa volta invece fa il colpaccio in Champions League nel nuovo formato del torneo, schiantando per 9 a 2 la Dinamo Zagabria. Match spettacolare che vede andare in rete Kane (poker per il bomber), Guerreiro, Olise (doppietta), Goretzka e Sané. Per i croati invece magra consolazione per Petkovic e Ogiwara. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Chelsea-Manchester United 4-3 (Premier League)

Incontro scoppiettante quello tra Chelsea e Manchester United in Premier League. A Stamfrod Bridge Gallagher e Palmer su rigore sembrano indirizzare subito la partita verso certi binari, ma poi Caicedo fa un pasticcio e spiana la strada a Garnacho che accorcia le distanze. Bruno Fernandes e lo stesso Garnachi ribaltano poi il risultato, prima che accada l’inaspettato.

I Blues si ritrovano e lanciano gli assalti nel finale. Dalot commette un’ingenuità e permette a Palmer di pareggiare su penalty. Poi lo stesso bomber del Chelsea si inventa un tiro all’ultimo respiro che si insacca per il 4 a 3 definitivo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Real Madrid-Milan 1-3 (Champions League)

Un po’ a sorpresa il Milan di Fonseca, che fatica in campionato, ha espugnato il Santiago Bernabeu. Proprio i rossoneri sono riusciti a far sognare i propri tifosi in una notte magica in cui hanno battuto per 3 a 1 i campioni d’Europa in carica. Nella gara di Champions League prima Thiaw di testa su calcio d’angolo, poi Morata e Reijnders (prestazione sontuosa a Madrid) hanno regalato i tre punti al mister portoghese.

Per le Merengues serataccia in casa. Il temporaneo pareggio è stato siglato da Vinicius Junior su calcio di rigore nel primo tempo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 (Europa League)

L’Atalanta scrive una pagina indimenticabile della sua storia, conquistando il primo trofeo internazionale con una vittoria emozionante per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini ha dominato la scena europea, portando a casa un risultato che premia la determinazione e il gioco spettacolare che ha caratterizzato il suo cammino nel torneo. Mattatore delle sera Lookman, autore di una grande tripletta che ha deciso l’incontro. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2 (Champions League)

Il Real Madrid si è laureato campione d’Europa per la 15esima volta, conquistando la Champions League 2024 con una vittoria convincente per 2-0 sul Borussia Dortmund, nella finale di Wembley. Al 74esimo, Dani Carvajal ha sbloccato la partita battendo il portiere Kobel e regalando il vantaggio ai suoi. Nonostante diverse occasioni per raddoppiare, con Bellingham, Kroos e Camavinga vicini al gol, Kobel ha fatto il possibile per mantenere in vita il Dortmund con una serie di parate decisive.

Ma all’83esimo, il Real ha chiuso i conti: Bellingham ha servito un perfetto assist per Vinicius, che ha calciato in diagonale e firmato il 2-0. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Spagna-Inghilterra 2-1 (Euro 24)

La Spagna vince l’Europeo 2024 in finale contro l’Inghilterra. Gli inglesi perdono la seconda finale consecutiva, dopo quella del 2021 ai rigori contro l’Italia di Mancini. Per la Roja, favorita della competizione, è grande festa dopo la rete di Oyarzabal nel finale di partita. Il temporaneo pareggio di Palmer aveva illuso Woodgate che la coppa potesse tornare…a casa. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Inter-Juventus 4-4 (Serie A)

In una delle partite più emozionanti della stagione, Inter e Juventus hanno pareggiato 4-4 in un derby d’Italia che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi. Un incontro ricco di colpi di scena, in cui le due squadre si sono scambiate vantaggi e gol in continuazione, con il giovane talento della Juventus, Yildiz, protagonista assoluto nel finale con una doppietta.

Protagonisti gli attacchi ma grande delusione per Simone Inzaghi e Thiago Motta che hanno visto le proprie difese fare acqua da tutte le parti.

