Pronostico Roma-Athletic Bilbao: statistiche e analisi complete

La sfida tra Roma e Athletic Bilbao agli ottavi di finale di Europa League si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della settimana calcistica. Dopo un percorso positivo in campionato e in campo internazionale, la squadra capitolina si prepara ad affrontare un avversario insidioso nello scenario suggestivo dello Stadio Olimpico. Entrambe le compagini arrivano a questa gara con motivazioni elevate, pronte a contendersi un posto nei quarti della competizione europea.

Statistiche e stato di forma della Roma prima dell’andata

La Roma giunge a questo appuntamento forte di una striscia di imbattibilità che dura ormai da 11 partite in Serie A e con sette vittorie nelle ultime dieci gare giocate in casa tra tutte le competizioni. Questo rendimento si traduce in una media di 1,9 gol segnati a partita su 13,8 tentativi complessivi e una percentuale di possesso palla del 51%. Importanti anche i dati difensivi: il portiere Mile Svilar ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni, mentre in attacco spiccano Artem Dovbyk e Alexis Saelemaekers, entrambi autori di quattro reti a testa nelle ultime venti partite. Tra i risultati recenti più significativi, la vittoria per 2-1 contro il Como ha ulteriormente rafforzato la fiducia nei propri mezzi.

Media gol segnati: 1,9 a partita

1,9 a partita Tiri totali: 13,8 a match

13,8 a match Porta inviolata: 4 volte negli ultimi 10 incontri

4 volte negli ultimi 10 incontri Migliori marcatori: Dovbyk e Saelemaekers (4 gol)

La squadra allenata da Claudio Ranieri potrebbe schierare Dovbyk dal primo minuto, con il dubbio legato alla presenza di Paulo Dybala tra i titolari. In caso di turnover, spazio ai giovani Matias Soulé, Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi sulla trequarti.

La notizia principale riguarda la solidità dei giallorossi in campo europeo: nelle ultime 38 partite casalinghe in competizioni UEFA, la Roma ha perso solo due volte, vincendo ben 27 incontri. Tuttavia, il precedente tra le due squadre risale alla fase a gironi di questa edizione, con un pareggio per 1-1 proprio all’Olimpico.

Dal lato basco, l’Athletic Bilbao si presenta con cinque vittorie nelle ultime dieci partite di campionato e una media di due gol segnati a gara. Il miglior marcatore recente è Oihan Sancet con sei reti, seguito da Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Nico Williams e Aitor Paredes. La squadra guidata dai fratelli Williams ha però mostrato alcune difficoltà contro le big, come evidenziato dalla sconfitta con l’Atlético Madrid.

La partita d’andata si preannuncia dunque equilibrata, con la Roma leggermente favorita grazie al fattore campo e all’esperienza internazionale. Le quote vedono la vittoria dei giallorossi intorno a 2.30, mentre il pareggio – risultato già visto nel precedente stagionale – rimane una possibilità concreta. Per chi cerca opzioni più rischiose, la vittoria della Roma con Handicap Asiatico può aumentare le potenziali vincite.

In sintesi, la sfida tra Roma e Athletic Bilbao promette spettacolo e grande equilibrio, con pronostico aperto. Le statistiche recenti premiano i giallorossi, ma l’Athletic ha dimostrato di sapersi adattare anche in trasferta. Le principali quote vedono favorita la Roma, ma il pareggio resta un’opzione credibile secondo gli analisti.

