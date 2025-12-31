Arzignano-Union Brescia: Statistiche, Quote e Numeri Chiave

Domenica 4 gennaio 2026 si giocherà un match cruciale per la Serie C: Arzignano Valchiampo ospiterà l’Union Brescia allo stadio Dal Molin. La sfida promette equilibrio e grande intensità, con entrambe le squadre desiderose di confermare il proprio percorso positivo e di migliorare la propria posizione in classifica. Il confronto si inserisce in un momento chiave della stagione, in cui i dettagli possono fare la differenza e ogni punto guadagnato assume un peso specifico importante per la corsa verso i rispettivi obiettivi.

Arzignano-Union Brescia: una sfida tra tradizione e riscatto

L’incontro tra Arzignano Valchiampo e Union Brescia rappresenta molto più di un semplice turno di campionato. I precedenti più recenti sorridono nettamente alla formazione veneta, che non ha mai perso negli ultimi tre confronti diretti di Serie C contro i lombardi, considerando anche il periodo in cui l’Union Brescia era conosciuto come Feralpisalò. Le due sconfitte consecutive subite dall’Union Brescia – l’1-0 esterno dello scorso aprile e il 2-1 interno della prima giornata dell’attuale stagione – pesano ancora nella memoria della squadra ospite, che vede nella partita di domenica un’occasione di riscatto sportivo. Il campo del Dal Molin si conferma uno dei più ostici per i lombardi, che non vincono in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo dal 27 ottobre 2019, quando la squadra era guidata da Stefano Sottili e riuscì a imporsi per 2-1. Da quel momento, il terreno veneto è diventato un vero e proprio tabù per i biancoazzurri.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Le due squadre arrivano al match in momenti di forma differenti, ma con obiettivi comuni di crescita e consolidamento:

Arzignano Valchiampo viene da due vittorie consecutive: 2-1 in casa contro la Pro Patria e un netto 5-0 in trasferta contro la Pro Vercelli . Conquistare il terzo successo di fila sarebbe un evento che manca da aprile scorso. Inoltre, la squadra non ottiene due vittorie senza subire gol da marzo.

viene da due vittorie consecutive: 2-1 in casa contro la e un netto 5-0 in trasferta contro la . Conquistare il terzo successo di fila sarebbe un evento che manca da aprile scorso. Inoltre, la squadra non ottiene due vittorie senza subire gol da marzo. Union Brescia ha trovato una rinnovata solidità difensiva: due vittorie di fila senza subire reti (1-0 contro la Dolomiti Bellunesi e 2-0 contro l’Inter U23). Un eventuale terzo clean sheet consecutivo rappresenterebbe un traguardo raggiunto l’ultima volta nel settembre 2022, sotto la guida di Stefano Vecchi.

La recente storia degli scontri diretti e i dati sulle serie positive suggeriscono una gara dal grande equilibrio, dove l’aspetto mentale e la gestione dei momenti chiave potrebbero risultare determinanti.

Quote principali e mercati più seguiti

In attesa dell’uscita ufficiale delle quote aggiornate dai principali bookmakers, il match si presenta particolarmente equilibrato secondo la tendenza degli scontri recenti e delle serie positive delle due formazioni. Generalmente, le quote per il segno “1” (vittoria dell’Arzignano Valchiampo) tendono a essere leggermente più basse rispetto al “2” (successo dell’Union Brescia), proprio in virtù del fattore campo e dei precedenti favorevoli ai veneti. Il pareggio resta una soluzione tutt’altro che remota, considerando l’equilibrio emerso nelle ultime edizioni della sfida.

I mercati più osservati dagli appassionati riguardano spesso:

Under/Over (totale dei gol realizzati nella partita)

Possibilità di entrambe le squadre a segno (Goal/No Goal)

Risultato esatto

La scelta di puntare su una gara con pochi gol o su un risultato molto combattuto sembra in linea con quanto suggeriscono i dati delle ultime stagioni.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Un dato interessante riguarda la capacità offensiva di alcuni protagonisti della stagione in corso. Tra i migliori marcatori del girone A di Serie C che non hanno ancora segnato su calcio di rigore spiccano Mattia Minesso (otto gol), Nicola Rauti (sette reti) e Teoman Gundüz. Questo aspetto mette in evidenza l’efficacia delle rispettive squadre nel creare occasioni da rete su azione e potrebbe influenzare le scelte tattiche dei due allenatori. Inoltre, la striscia positiva dell’Arzignano Valchiampo e la solidità difensiva ritrovata dall’Union Brescia creano i presupposti per una partita molto combattuta, dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza.

In sintesi, la sfida tra Arzignano Valchiampo e Union Brescia si preannuncia come un confronto equilibrato e denso di spunti statistici interessanti. I precedenti, i dati di rendimento e le curiosità numeriche contribuiscono a rendere ancora più avvincente l’attesa per questo match di Serie C, in cui entrambe le squadre cercheranno di confermare i rispettivi progressi e interrompere i tabù recenti.