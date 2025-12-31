Home | Statistiche e quote Cagliari-Milan: numeri, trend e mercato

Il confronto tra Cagliari e Milan sarà la partita d’apertura della Serie A 2026, in programma venerdì 2 gennaio. L’incontro, previsto alle ore 20:45 presso l’Unipol Domus di Cagliari, rappresenta il primo anticipo della diciottesima giornata di campionato. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni differenti ma con la necessità di ottenere punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Analisi del momento: obiettivi e rendimento di Cagliari e Milan

Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, sta affrontando una stagione orientata alla salvezza. Dopo la recente vittoria esterna per 2-1 contro il Torino, i sardi hanno raggiunto la quarta affermazione in campionato, portando il totale a 18 punti. Attualmente occupano la quattordicesima posizione nella classifica, mantenendo un margine di 6 punti sulla zona retrocessione. Tra i protagonisti della squadra spicca Sebastiano Esposito, che con i suoi compagni cercherà di consolidare ulteriormente la posizione.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri – ex tecnico proprio del Cagliari dal 2008 al 2010 – arriva a questa sfida a un solo punto dalla vetta occupata dall’Inter. I rossoneri hanno perso soltanto la gara d’esordio contro la Cremonese (1-2), per poi inanellare 10 vittorie e 5 pareggi. Nell’ultima giornata di campionato hanno superato agevolmente l’Hellas Verona per 3-0, riscattando il pari interno contro il Sassuolo e la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Statistiche a confronto: forme recenti e precedenti

Cagliari : 4 vittorie in campionato, 18 punti totali, +6 sulla retrocessione.

: 4 vittorie in campionato, 18 punti totali, +6 sulla retrocessione. Milan : 10 vittorie, 5 pareggi, 1 sola sconfitta (all’esordio), secondo posto in classifica.

: 10 vittorie, 5 pareggi, 1 sola sconfitta (all’esordio), secondo posto in classifica. L’ultimo turno ha visto il Cagliari vincente a Torino (2-1) e il Milan superare 3-0 l’ Verona .

vincente a (2-1) e il superare 3-0 l’ . Il tecnico Allegri ritrova da avversario la squadra con cui si è affermato in Serie A.

I precedenti tra le due formazioni vedono solitamente il Milan prevalere, ma il fattore campo ha spesso reso le trasferte in Sardegna particolarmente insidiose per i rossoneri.

Le quote dei principali bookmaker: Milan favorito nel match

Secondo le valutazioni di Sportbet, il Milan parte nettamente favorito per la vittoria. Ecco le principali quote proposte:

Esito Quota Vittoria Cagliari 6.00 Pareggio 4.20 Vittoria Milan 1.55

Le quotazioni dei mercati secondari sono altrettanto interessanti:

Over 2,5 gol: 1.85

Under 2,5 gol: 1.82

Entrambe le squadre a segno (Goal): 1.95

No Goal: 1.73

Over 8,5 calci d’angolo: 1.63

Under 8,5 calci d’angolo: 2.18

Risultato esatto 1-3: 14.00

Tra i marcatori, attenzione a Semih Kilicsoy (ex Besiktas) per il Cagliari, quotato 4.94, e a Christian Pulisic (2.42) per il Milan, senza dimenticare Christopher Nkunku (2.74).

Tendenze e curiosità: numeri da non perdere

Il Milan ha subito una sola sconfitta in campionato, all’esordio.

ha subito una sola sconfitta in campionato, all’esordio. Il Cagliari ha guadagnato la maggior parte dei suoi punti tra le mura amiche dell’ Unipol Domus .

ha guadagnato la maggior parte dei suoi punti tra le mura amiche dell’ . Negli ultimi incontri, entrambe le squadre hanno mostrato buona prolificità offensiva.

Nell’ultimo confronto diretto tra le due, il Milan ha ottenuto una vittoria con margine.

ha ottenuto una vittoria con margine. Il tecnico Allegri ha un passato importante sulla panchina sarda, elemento che aggiunge interesse alla sfida.

La sfida tra Cagliari e Milan rappresenta dunque un appuntamento di grande interesse sia per gli appassionati di calcio che per chi segue le statistiche e le dinamiche delle quote. I dati confermano il favore dei bookmaker per i rossoneri, ma il calcio sa spesso sorprendere, specie in partite così ricche di spunti e tradizione.