Genoa-Pisa: statistiche, numeri e quote aggiornate Serie A

Il Ferraris sarà teatro di una sfida fondamentale in chiave salvezza: la partita tra Genoa e Pisa, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 3 gennaio 2026 con calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta in campionato e conquistare punti preziosi per allontanare la zona retrocessione.

Genoa-Pisa: sfida delicata per la permanenza in Serie A

La gara tra Genoa e Pisa rappresenta uno degli scontri diretti più importanti di questa fase del campionato. I rossoblù, allenati da Daniele De Rossi, occupano attualmente la diciassettesima posizione con 14 punti, due in più rispetto al Verona, che però ha una gara in meno. Il momento dei liguri non è dei migliori: negli ultimi tre turni sono arrivate altrettante sconfitte contro avversari di spessore come Inter (1-2), Atalanta (0-1) e Roma (3-1).

Dall’altra parte, il Pisa guidato in panchina dall’ex attaccante Alberto Gilardino, si trova penultimo in classifica con 11 punti. La squadra toscana ha ottenuto una sola vittoria in campionato, contro la Cremonese (1-0), mentre per il resto il percorso è stato caratterizzato da ben 8 pareggi e 8 sconfitte. Dopo il successo contro i grigiorossi, il Pisa ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sei gare, frutto di pareggi con Sassuolo e Cagliari e sconfitte contro Inter, Parma, Lecce e, più di recente, Juventus.

Statistiche a confronto: momento di forma e risultati recenti

Analizzando i dati delle due squadre, emergono tendenze che evidenziano le difficoltà di entrambe nel trovare continuità di risultati e soprattutto nel concretizzare le occasioni da rete.

ha subito tre sconfitte consecutive nelle ultime gare di campionato. I rossoblù hanno segnato solo 2 reti nelle ultime 3 partite.

ha raccolto 2 punti nelle ultime 6 giornate. I toscani hanno vinto un solo incontro da inizio stagione.

Il Pisa ha mostrato difficoltà soprattutto in trasferta, dove spesso fatica a imporsi.

Questi numeri riflettono una situazione di equilibrio precario, con entrambe le squadre chiamate a migliorare sia in fase offensiva che difensiva per evitare di complicare ulteriormente la loro posizione in classifica.

Quote principali: favoriti e mercati secondo i bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker per Genoa-Pisa sottolineano una leggera preferenza per i padroni di casa. Sulla lavagna Quigioco, infatti, la vittoria del Genoa è quotata a 1.87, mentre il pareggio si attesta a 3.20. Un successo esterno del Pisa è considerato meno probabile e viene proposto a 4.75.

Esito Quota Vittoria Genoa 1.87 Pareggio 3.20 Vittoria Pisa 4.75 Over 2,5 2.42 Under 2,5 1.52 Goal (entrambe segnano) 2.17 NoGoal 1.63

Tra le altre opzioni, si segnala la quota di 9.20 per il risultato esatto di 2-1 in favore dei rossoblù. L’1 Primo Tempo è proposto a 2.64, mentre la combinazione 1+Over 1,5 si trova a quota 2.53. L’eventualità di un vantaggio del Genoa sia a fine primo tempo che a fine gara (1 Parziale/1 Finale) è quotata a 3.10.

Curiosità e tendenze: dati e spunti numerici da seguire

Oltre alle quote, alcune tendenze statistiche possono offrire spunti interessanti per l’analisi dell’incontro:

Il Genoa ha spesso costruito le sue prestazioni migliori davanti al pubblico amico del Ferraris .

ha spesso costruito le sue prestazioni migliori davanti al pubblico amico del . Il Pisa ha segnato pochissimo in trasferta e ha faticato a mantenere la porta inviolata.

ha segnato pochissimo in trasferta e ha faticato a mantenere la porta inviolata. I precedenti recenti tra le due formazioni sono pochi, data la presenza alternata nelle categorie maggiori e minori.

Entrambe le squadre hanno una media goal bassa nelle ultime uscite.

La gara si preannuncia quindi equilibrata e combattuta, con la posta in palio che potrebbe condizionare anche l’atteggiamento tattico delle due formazioni.

In conclusione, Genoa e Pisa si affrontano in una partita che vale molto in ottica salvezza. Le statistiche e le quote evidenziano una leggera preferenza per i rossoblù, ma il momento di difficoltà di entrambe lascia spazio a possibili sorprese. Sarà il campo del Ferraris a decretare quale squadra riuscirà a compiere un passo importante verso la permanenza in Serie A.