Home | Como-Udinese: Statistiche, Quote e Dati per il Match di Serie A

Il prossimo appuntamento di Serie A vede la sfida tra Como e Udinese, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Un incontro che cattura l’attenzione per la solidità difensiva dei padroni di casa e per le recenti prestazioni di entrambe le squadre, con risvolti interessanti anche dal punto di vista delle statistiche e delle quote offerte dai bookmaker.

Como-Udinese: ritorno al Sinigaglia e stato di forma delle squadre

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, arriva a questo appuntamento dopo aver ritrovato fiducia con una vittoria convincente per 3-0 in trasferta contro il Lecce. La squadra lariana si è così posizionata al sesto posto in classifica con 27 punti, lasciandosi alle spalle due pesanti sconfitte contro Inter e Roma. La gara contro l’Udinese rappresenta il ritorno al Sinigaglia dopo oltre un mese: nell’ultima partita interna, il Como ha superato il Sassuolo per 2-0.

Como imbattuto in casa (4 vittorie, 3 pareggi in 7 partite)

imbattuto in casa (4 vittorie, 3 pareggi in 7 partite) Miglior difesa casalinga: solo 3 gol subiti in casa

L’Udinese, attualmente undicesima con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte), arriva dalla rimonta casalinga contro la Lazio (1-1), ottenuta nei minuti di recupero grazie a Keinan Davis. Precedentemente aveva subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina (5-1). La squadra allenata da Kosta Runjaic cerca ora continuità di risultati.

Analisi delle statistiche: precedenti e rendimento recente

La solidità del Como tra le mura amiche rappresenta uno dei dati più significativi di questa stagione di Serie A. Ecco alcuni elementi chiave:

Il Como non ha ancora perso in casa in questa stagione

non ha ancora perso in casa in questa stagione Ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle 7 partite casalinghe

L’ Udinese ha mostrato una certa discontinuità, alternando vittorie a sonore sconfitte

ha mostrato una certa discontinuità, alternando vittorie a sonore sconfitte L’ultimo confronto diretto ha visto il Como imporsi in trasferta, ma la storia recente degli scontri è piuttosto equilibrata

Dal punto di vista realizzativo, spicca il contributo di Nico Paz (autore di una rete nell’ultimo turno), mentre in casa friulana sono da segnalare le prestazioni di Keinan Davis.

Quote principali disponibili per Como-Udinese

Secondo le analisi dei bookmaker, il Como parte favorito per la vittoria, con una quota attorno a 1.70. Il pareggio (segno X) viene quotato a 3.75, mentre una vittoria esterna dell’Udinese è proposta a 4.90. Nel dettaglio, le principali quote offerte da Domusbet sono:

Esito Quota Vittoria Como 1.70 Pareggio 3.75 Vittoria Udinese 4.90 Over 2,5 gol 1.95 Under 2,5 gol 1.79 Entrambe a segno (Goal) 1.91 Nessuna a segno (NoGoal) 1.77

Tra i mercati speciali, il risultato esatto 2-1 per il Como è quotato a 7.80, mentre il settimo gol stagionale di Nico Paz viene proposto a 3.05. Da segnalare anche la quota 4.70 per una marcatura di Keinan Davis (Udinese) e 5.00 per Nicolò Zaniolo. L’Over 8,5 calci d’angolo è dato a 1.60.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla partita

Il Como si distingue per la sua capacità di mantenere la porta inviolata davanti al proprio pubblico, con una media di meno di mezzo gol subito a partita al Sinigaglia. Inoltre:

Il Como ha vinto le ultime due gare casalinghe senza subire gol

ha vinto le ultime due gare casalinghe senza subire gol La squadra di Fabregas ha segnato almeno due reti in 3 delle ultime 4 partite interne

ha segnato almeno due reti in 3 delle ultime 4 partite interne L’ Udinese ha trovato il gol in 5 delle ultime 7 trasferte

ha trovato il gol in 5 delle ultime 7 trasferte Interessante il trend dei calci d’angolo: spesso le due squadre superano la soglia degli 8.5 corner a partita

Questi dati suggeriscono una partita dove la solidità difensiva del Como e la voglia di riscatto dell’Udinese potrebbero influenzare l’andamento del match.

In conclusione, Como e Udinese si affrontano in un momento particolare della stagione, con i padroni di casa decisi a confermare il proprio rendimento positivo davanti al pubblico amico e l’Udinese intenzionata a trovare continuità. Le statistiche e le quote disponibili delineano un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti numerici.