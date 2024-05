Jude Bellingham: quando il calcio è una questione di famiglia

Jude Bellingham, nato il 29 giugno 2003 a Stourbridge, in Inghilterra, è un calciatore professionista inglese che gioca come centrocampista per il Real Madrid e per la nazionale inglese. La sua carriera è un viaggio di successi, dedizione e talento.

I primi passi

Bellingham ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Birmingham City, entrando a far parte del club da bambino. Nel 2019, all’età di 16 anni e 38 giorni, ha debuttato in prima squadra, diventando il più giovane giocatore a vestire la maglia del Birmingham City. Durante la stagione 2019-2020, chiusa con 4 gol e 2 assist in 44 partite, Bellingham ha attirato l’attenzione dei club europei di alto livello tra cui il Borussia Dortmund.

Proprio la compagine tedesca ha prelevato nell’estate successiva il giovane talento inglese per 30 milioni di euro rendendo la sua cessione la più remunerativa di sempre per il Birmingham che, successivamente, ha deciso di ritirare la sua maglia numero 22.

L’avventura al Borussia Dortmund

Nel luglio 2020, Bellingham ha fatto il grande passo trasferendosi al Borussia Dortmund. Nel suo primo match con la squadra, è diventato il più giovane marcatore nella storia del club. Nel corso di tre stagioni con il Dortmund, Bellingham ha collezionato 132 presenze e ha contribuito alla vittoria della DFB-Pokal 2020-2021. Durante la stagione 2022-2023, le sue prestazioni hanno aiutato il Dortmund a raggiungere il secondo posto in Bundesliga, e lui stesso è stato insignito del titolo di Miglior Giocatore del campionato tedesco.

Il trasferimento al Real Madrid

Nel 2023, Bellingham ha fatto un altro grande passo nella sua carriera, firmando per il Real Madrid per una cifra record di 103 milioni di euro. Con il suo talento, visione di gioco e capacità di segnare, Bellingham è diventato una stella emergente nel calcio mondiale. Nel 2023, ha vinto sia il Golden Boy, assegnato ai migliori giovani calciatori in Europa, che il Kopa Trophy, per il miglior giocatore della stagione precedente.

Nella sua prima stagione con la maglia del Real Madrid, Bellingham è diventato protagonista assoluto guidando la formazione di Carlo Ancelotti alla finale di Champions grazie ai suoi 23 gol e 12 assist siglate in tutte le competizioni.

L’impatto internazionale

Bellingham ha rappresentato l’Inghilterra a livello giovanile e senior. Ha debuttato con la nazionale maggiore nel novembre 2020 e ha partecipato sia all’Euro 2020 che al Campionato del Mondo FIFA 2022. A soli 17 anni e 349 giorni, è diventato il più giovane giocatore a rappresentare l’Inghilterra in un grande torneo internazionale.

Ad Euro 2024 Jude Bellingham sarà chiamato a trascinare l’Inghilterra alla conquista di un trofeo internazionale che manca ormai dal 1966. La nazionale dei tre leoni inoltre nella sua storia non ha mai conquistato un Europeo, sfiorandolo solo quattro anni fa nella finale persa a sorpresa a Wembley contro l’Italia di Roberto Mancini.

Jobe, il fratello calciatore

Jude non è però il solo calciatore di talento in famiglia, anche suo fratello Jobe infatti sta facendo ottimamente in Championship vestendo la maglia del Sunderland. Di due anni più piccolo (ha 18 anni) Bellingham jr si è reso protagonista di una stagione interessante mettendo a segno 7 gol e un assist in 45 presenze. Jobe gioca, come il fratello maggiore, trequartista ma ama anche spaziare tra fronte d’attacco e centrocampo andando a ricoprire spesso anche il ruolo di regista o di punta centrale.

Anche il padre di Jude e Jobe, Mark è stato un calciatore professionista ma si è ritirato abbastanza presto diventando poi sergente di polizia di West Midlands, lavoro che continua a ricoprire.

