Gli Europei del 2020 hanno regalato emozioni indelebili all’Italia e agli italiani. La vittoria azzurra arrivata in finale contro l’Inghilterra ha messo la ciliegina sulla torta a un percorso incredibile. Ripercorriamo insieme i momenti salienti di quel campionato europei, rivivendo le emozioni più forti, le paure e la gioia incontenibile della vittoria. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

All’inizio del torneo era difficile se non impossibile pronosticare la vittoria finale della compagine allenata da Roberto Mancini. La concorrenza di squadroni come Francia e Inghilterra sembra insostenibile e invece gli azzurri hanno realizzato una cavalcata al cardiopalma senza mai fermarsi. La vittoria finale, arrivata dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra, è stata la conclusione perfetta di un’avventura senza precedenti. Per questo motivo abbiamo deciso di collezionare i 7 momenti indimenticabili di Euro 2020.