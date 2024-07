Home | Roma, è fatta per Soulé dalla Juventus: in che ruoli può giocare l’argentino

Soulè alla Roma è per il momento l’affare dell’estate 2024. A 21 anni, ceduto per circa trenta milioni, rappresenta una plusvalenza significativa per la Juve. Per la Roma invece segna un cambio di rotta. Stop ai calciatori affermati con stipendi esorbitanti. L’obiettivo dichiarato è stato e rimane: ridurre il monte ingaggi, ringiovanire la rosa e patrimonializzare. Sebbene con un po’ di ritardo, questo processo sta prendendo forma e sembra che il mercato della Roma si stia sbloccando prima dell’inizio della preparazione.

De Rossi ha insistito molto per avere Soulé, grazie alle sue qualità tecniche e alla sua voglia di futuro, che può trasmettere alla Roma. L’allenatore sta sperimentando sia il 4-2-3-1 che il 4-3-3: per Matias cambia poco, poiché in entrambi gli schemi può giocare come esterno d’attacco (più a destra che a sinistra) o trequartista in tutti e tre i ruoli. In un colpo solo, la Roma si ritrova con un titolare o un’alternativa a Pellegrini, allo stesso Dybala o, meno probabilmente, come ala sinistra nel ruolo di El Shaarawy. La scorsa stagione, quando Di Francesco ha optato per un modulo con due punte e difesa a tre, Matias ha giocato accanto a un centravanti (Cheddira), agendo come seconda punta o alle spalle del “9” nel 3-4-2-1.