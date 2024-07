Soulé alla Roma, sì o no? A che punto è la trattativa, o meglio l’intrigo. “C’è chi si preoccupa di smentire indirettamente le notizie su Matias Soulé quando non sono positive. Forse bisognerebbe ascoltare De Rossi e chiedergli se è contento”, scrive sul suo sito Alfredo Pedullà, uno dei maggiori esperti italiani di calciomercato. Il silenzio del club capitolino, abbastanza normale del resto, fa pensare che siamo tuttavia vicini alla soluzione dell’intrigo di mercato che finora ha accesso il calciomercato della Serie A.

A che punto siamo dunque? L’ultima offerta della Roma sarebbe di 28 milioni più bonus da quantificare. E la questione per risolvere la trattativa in senso positivo e garantire il trasferimento di Soulé alla corte di De Rossi è proprio quella dei bonus. Secondo Pedullà per la Juventus i bonus devono arrivare a 5 milioni, di cui 2 di facile raggiungimento in modo da raggiungere la fatidica cifra di 30 milioni considerata da Giuntoli la soglia sotto quale non scendere per la cessione dell’argentino. Poi c’è anche il discorso della percentuale sulla futura rivendita, con la quale i bianconeri vogliono arrivare a 40 milioni, il valore – secondo loro – del trequartista argentino. La Roma arriverà a presentare un’offerta così strutturata? La sensazione è che avremo la risposta nel giro di un giorno o due massimo.