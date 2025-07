Pronostico Torino-Genoa: statistiche e analisi per la Serie A

La Serie A si avvicina al giro di boa e la sfida tra Torino e Genoa, che si disputerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, promette scintille per entrambe le formazioni impegnate nella parte centrale della classifica. A separare le due squadre c’è soltanto un punto e questo incontro può rivelarsi decisivo per delineare le ambizioni e il prosieguo del loro campionato.

Torino imbattuto in casa: statistiche e precedenti favorevoli

Il Torino, attualmente undicesimo, vive un momento di grande solidità: nelle ultime sei gare di campionato non ha mai perso, anche se ben cinque di questi risultati sono stati pareggi. Gli uomini di Ivan Juric hanno recentemente strappato un pareggio sul difficile campo dell’Atalanta, grazie a una rete di Guillermo Maripan e a una parata fondamentale su rigore di Vanja Milinkovic-Savic. In casa, la tradizione è ancora più favorevole: su 40 partite di Serie A contro il Genoa tra le mura amiche, i granata hanno vinto 26 volte, perdendo solo in una occasione.

6 risultati utili consecutivi per il Torino

1 sola sconfitta in 40 gare interne contro il Genoa

Ultimo scontro diretto terminato 0-0

Il Genoa, guidato dall’ex centrocampista di Arsenal e Francia Patrick Vieira, occupa la dodicesima posizione a una sola lunghezza dagli avversari. Nelle ultime nove partite di campionato, il Grifone ha raccolto tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, dimostrando equilibrio ma anche la necessità di dare continuità ai risultati. L’ultima sfida ha visto il Genoa cadere per 2-1 contro la Fiorentina, nonostante il gol dell’ex Gudmundsson.

3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 9 gare

Sconfitta di misura nell’ultimo turno contro la Fiorentina

La chiave tattica potrebbe essere la sfida a centrocampo, dove la coppia Ricci-Tameze del Torino dovrà affrontare la solidità a tre del Genoa. In difesa, il Torino dovrà confermare la serie positiva di clean sheet casalinghi, mentre il Genoa proverà a sfruttare i progressi fatti sotto la guida di Vieira. Da seguire il duello tra Maripan e Coco contro Pinamonti.

In conclusione, la sfida tra Torino e Genoa si preannuncia equilibrata e fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. I precedenti casalinghi sorridono ai granata, ma il Genoa ha dimostrato di poter essere competitivo anche contro avversari ostici. Le quote delle scommesse favoriscono leggermente il Torino, forte della tradizione e della solidità difensiva, mentre il pareggio non è da escludere, visto l’equilibrio mostrato nelle ultime uscite. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!