Il GP di Germania è alle porte: la nuova tappa del circuito a due ruote più amato al mondo si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 luglio, e fornirà ulteriori indizi su chi alzerà il trofeo di campione del mondo a fine novembre. Questo Gran Premio, in particolare, rappresenta il giro di boa del Motomondiale: si tratta infatti dell’11esima tappa sulle 22 complessive, e proprio per questo ha un particolare valore dal punto di vista psicologico. Andiamo allora a scoprire tutto su questo gran premio, dal circuito ai favoriti sino a dove vederlo in TV e streaming.

Il circuito del GP di Germania

Il primo passo provare a immaginare come si svolgerà questo Gran Premio è senza dubbio conoscere al meglio il circuito su cui si correrà; il Sachsenring misura 3.671 km di lunghezza ed è celebre per essere un tracciato molto impegnato per i freni. Secondo i dati tecnici, i freni sono usati per 21 secondi e mezzo al giro, con 2 delle 8 frenate che rientrano nella categoria High, 2 nella Medium e 4 nella Light. Di tutte le curve del Sachsenring, la curva più impegnativa è la prima dopo il traguardo: qui, infatti, le moto passando da 298 km/h a 70 km/h in 5,2 secondi, un lasso di tempo in cui percorrono 243 metri mentre i piloti esercitano un carico di 5,4 kg sulla leva del freno, generando una decelerazione pari di 1,4 g.

MotoGP di Germania: i favoriti

Passiamo ora ai principali favoriti del Gran Premio di Sachsenring. Tutti gli occhi sono, ovviamente, puntati su Marc Marquez. Il pluricampione arriva infatti in eccellente stato di forma e, come se non bastasse per i suoi avversari, vanta anche otto vittorie consecutive su questa pista (2013 – 2021), un dato che lo rende il dominatore assoluto del Sachsenring. Marquez si metterà alla griglia di partenza da leader del mondiale grazie ai 68 punti di vantaggio maturati sino a questo momento sul fratello Alex che potrebbe non esserci per via della caduta di Assen.

Verrebbe così a mancare il numero 2 del Mondiale, elemento che favorisce ulteriormente la corsa di Marc Marquez. Attenzione però a Pecco Bagnania, che ha vinto qui nello scorso anno ed è in cerca di un riscatto dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante. Un altro nome da segnare sul taccuino è quello di Fabio Quartararo, che nonostante le 4 pole conquistate nel 2025, non è ancora riuscito a conquistare un Gran Premio.

Andando più dietro, la lotta resta comunque estremamente serrata, con nomi di grande interesse: c’è Bezzecchi, che vuole sfruttare l’onda emotiva di Assen, e ci sono anche Morbidelli e Di Giannantonio pronti a dare battaglia. Menzione speciale a Pedro Acosta, la cui costanza sta attirando diverse attenzioni: il pilota è infatti reduce da sette gare consecutive concluse tra i primi otto, dando così prova di poter lottare anche con i nomi più grandi.

Dove vedere il GP di Germania 2025

Concludiamo quindi con l’amato tema del broadcasting: dove si può vedere il GP Di Germania 2025? Il weekend sul Sachsenring verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW, con ampia e completa copertura di tutte le sessioni secondo i seguenti orari:

Venerdì 11 luglio

09:00 – Prove libere 1 Moto3

– Prove libere 1 Moto3 09:50 – Prove libere 1 Moto2

– Prove libere 1 Moto2 10:45 – Prove libere 1 MotoGP

– Prove libere 1 MotoGP 13:15 – Practice Moto3

– Practice Moto3 14:05 – Practice Moto2

– Practice Moto2 15:00 – Practice MotoGP (valevole per accesso alle qualifiche)

Sabato 12 luglio

08:40 – Prove libere 2 Moto3

– Prove libere 2 Moto3 09:25 – Prove libere 2 Moto2

– Prove libere 2 Moto2 10:10 – Prove libere 2 MotoGP

– Prove libere 2 MotoGP 10:50 – Qualifiche MotoGP (Q1 + Q2)

– Qualifiche MotoGP (Q1 + Q2) 12:50 – Qualifiche Moto3

– Qualifiche Moto3 13:45 – Qualifiche Moto2

– Qualifiche Moto2 15:00 – Sprint Race MotoGP

Domenica 13 luglio

09:40 – Riscaldamento MotoGP

– Riscaldamento MotoGP 11:00 – Gara Moto3

– Gara Moto3 12:15 – Gara Moto2

– Gara Moto2 14:00 – Gara MotoGP

Ci sono ottime notizie anche per chi non ha un abbonamento Sky: la gara e diverse parti del weekend saranno trasmesse infatti in chiaro su TV8. La rete del canale 8 del digitale terrestre manderà in diretta le qualifiche del sabato, la Sprint Race e tutte le gare della domenica, dalla Moto3 alla MotoGP. Non mancano poi le opzioni streaming: oltre al già menzionato servizio SkyGo, potrete seguire il Gran Premio anche su Now e dal sito TV8.it.