MotoGP, Alex Marquez operato alla mano sinistra: le ultime notizie sulle sue condizioni

MotoGP, la caduta avvenuta in Olanda ha rappresentato un duro colpo per le ambizioni mondiali di Alex Marquez, pilota del BK8 Gresini Racing. Dopo la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra, il pilota spagnolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la lesione e ora punta a tornare in pista il prima possibile.

“Grandi notizie, molto positivo il primo controllo dopo l’operazione. Ora cominciamo la riabilitazione” ha scritto Alex Marquez in un post su Instagram, accompagnato da una foto sorridente insieme al medico che ha eseguito l’intervento.

L’ottimismo è palpabile, ma la fisioterapia, il riposo e il recupero saranno fondamentali per definire i tempi di rientro. L’obiettivo di Marquez è quello di essere al via del Gran Premio di Germania, in programma al Sachsenring il prossimo 13 luglio.

Nonostante il circuito presenti numerose curve che potrebbero sollecitare la mano infortunata, il pilota non vuole perdere l’occasione di tornare a sfidare il fratello Marc Marquez nella corsa al titolo mondiale di MotoGp. Un obiettivo ambizioso che Alex, però, spera di centrare.

Tutto dipenderà dall’evoluzione della riabilitazione, ma Alex si mostra determinato a recuperare in fretta e continuare la sua stagione con la grinta di sempre.

Leggi anche: