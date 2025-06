MotoGP, l’amarezza di Bagnaia: “Più di così non riesco, passo indietro”

MotoGP, Francesco Bagnaia sale sul podio di Assen, ma lo fa con un sorriso amaro. Il campione Ducati chiude terzo nel GP d’Olanda, un risultato che non basta a soddisfarlo, soprattutto perché convinto di avere ancora margine, ma ostacolato da una moto che non lo asseconda. “È un terzo posto agrodolce”, ha dichiarato Pecco, “potevo fare di più, ma non ci sono riuscito“.

Il tre volte iridato non nasconde la frustrazione: “Accetto un terzo posto come quello di Aragon, dove sapevo di non avere di più. Ma oggi no. Eravamo più veloci e più forti, ma io non riesco a spingere come voglio”. Il nodo resta nei primi giri, in cui Bagnaia accusa sempre lo stesso problema: “Mi devo prendere troppi rischi per avvicinarmi ai primi, entro in gara troppo tardi. La moto è complicata, e dobbiamo lavorare duro per migliorare”.

A rendere ancora più amaro il bilancio è la consapevolezza che qualcosa non torna rispetto al passato: “La pista è la stessa, le gomme pure. Ma la moto no. È troppo nervosa e ha poco da offrire. Anche Marc (Marquez) aveva problemi, ma lui riesce a guidare meglio in queste condizioni. Io ci provo in tutti i modi, ma non basta”.

Secondo Bagnaia, il problema tecnico più evidente resta la frenata in ingresso curva, che gli impedisce di esprimere tutto il suo potenziale: “Il passo gara ce l’avevo, a un certo punto ho persino pensato di poter vincere, ma non riesco a dimostrarlo. Do tutto, in ogni situazione, ma non ne veniamo a capo”.

Il lavoro da fare è ancora tanto, e il tempo stringe. Ma l’orgoglio di Pecco resta intatto: vuole tornare in cima, e sa di poterlo fare. Solo che, per ora, non basta la voglia. Serve di più dalla moto.

