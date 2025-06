MotoGP, Marc Marquez cannibale: si prende l’Olanda e… Agostini, Bagnaia sul podio

MotoGP, Marc Marquez continua a dominare la scena: dopo il successo nella Sprint, lo spagnolo si prende anche il GP d’Olanda firmando la sua terza vittoria consecutiva. Sul circuito di Assen, teatro della decima tappa stagionale, il pilota Ducati rimonta dalla quarta posizione in griglia e regola la concorrenza con una prestazione da fuoriclasse.

Marc Marquez domina anche a Assen, un super Bezzecchi è secondo, Bagnaia 3° https://t.co/ogVxqyjDlQ — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 29, 2025

Sul podio con lui salgono Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Francesco Bagnaia, terzo dopo una partenza sprint e un finale in difesa su Pedro Acosta. Al via è Bagnaia a scattare meglio di tutti: scavalca Fabio Quartararo e si prende la testa della corsa. Ma basta poco a Marquez per far capire che la domenica sarà sua. (continua dopo la foto)

Dopo cinque giri lo spagnolo si porta davanti e comincia a spingere con il solito ritmo devastante, lasciando dietro Bezzecchi e un Bagnaia che resta in scia per gran parte della gara ma deve poi guardarsi dal ritorno della KTM di Acosta.

Nel finale, Pecco decide di non rischiare: si tiene stretto il podio e difende la posizione con mestiere, tenendo dietro sia Acosta sia il compagno di marca Maverick Vinales. Ottima gara anche per le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, che chiudono rispettivamente sesto e settimo.

Delude Quartararo, partito dalla pole ma solo decimo sotto la bandiera a scacchi. Peggio va al fratello di Marc, Alex Marquez, protagonista di una caduta al quinto giro mentre era in lotta con Acosta. Per lui, oltre al ritiro, c’è anche una frattura alla mano che rischia di pesare sul prosieguo del campionato. (continua dopo la foto)

Fuori gara anche Oliveira, Aldeguer, Mir, Savadori, Ogura, mentre chiudono in zona punti Binder, Zarco, Rins, Miller e Chantra. Ultimo classificato, ma senza punti, Aleix Espargaro.

Con il successo ad Assen, Marquez raggiunge quota 68 vittorie in top class, eguagliando Giacomo Agostini nella classifica di tutti i tempi. Un traguardo importante, che conferma il dominio dello spagnolo anche in chiave classifica iridata, dove ora prende margine grazie a un trittico perfetto che non si vedeva dal 2019.

