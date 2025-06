MotoGP Assen: Quartararo strega tutti e si prende la pole

Ad Assen, decimo appuntamento del mondiale MotoGP 2025, è Fabio Quartararo il protagonista indiscusso delle qualifiche, conquistando una straordinaria pole position sia per la Sprint Race che per il Gran Premio d’Olanda. Il talento francese della Yamaha ha domato il leggendario circuito con un tempo mostruoso di 1’30”651, dimostrando ancora una volta la sua velocità pura e la perfetta sintonia con la sua moto.

MotoGP Assen, Quartararo in pole

La sessione di qualifiche è stata un vero e proprio duello all’ultimo millesimo. Quartararo ha sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle per soli 0”028 secondi il campione in carica Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, pur avendo mostrato un ritmo impressionante per tutto il weekend, ha dovuto accontentarsi del secondo posto, sfiorando per un soffio la sua prima pole stagionale. Questa battaglia serrata ha messo in luce la rivalità tra i due piloti, promettendo gare avvincenti e ricche di colpi di scena.

A completare la prima fila, in terza posizione, si è piazzato Alex Marquez con la Ducati Gresini, staccato di 0”160 secondi dalla pole. Un risultato eccellente per il pilota spagnolo, che si conferma sempre più a suo agio sulla Desmosedici. Sorprende, invece, il quarto tempo del leader della classifica iridata, Marc Marquez, che si è dovuto accontentare della seconda fila con un ritardo di 0”220 secondi. Nonostante le due brutte cadute di venerdì, Marc rimane il favorito numero uno per le gare, forte della sua esperienza e della sua straordinaria capacità di recupero.

Insieme a lui, in seconda fila, troviamo un ottimo Bezzecchi con l’Aprilia e Morbidelli con la Ducati VR46, entrambi desiderosi di riscattarsi e di agguantare un piazzamento importante.

Per Quartararo, questa è la quarta pole position della stagione, un dato che testimonia la sua velocità sul giro secco. Tuttavia, il suo obiettivo primario sarà ora trasformare questa pole in qualcosa di concreto tra la Sprint Race di sabato pomeriggio e il Gran Premio di domenica. Nelle precedenti occasioni, infatti, solo una pole si è tramutata in un podio (il 2° posto di Jerez su 6 gare), un dato che il francese cercherà di migliorare ad Assen per consolidare la sua posizione in campionato.

Dall’altro lato, i fratelli Marquez, Marc e Alex, saranno gli osservati speciali. Se Alex ha mostrato una grande forma, Marc, pur non brillante come al solito sul giro secco, rimane una minaccia costante. Le sue abilità in gara, unite alla sua determinazione, lo rendono un avversario temibile per chiunque.

Le altre forze in campo: Ducati, Aprilia e KTM

Le qualifiche hanno messo in evidenza anche le prestazioni di altri piloti e team. L’Aprilia di Bezzecchi ha realizzato un’ottima qualifica, tenendosi alle spalle un trio di Ducati composto dalle due VR46 di Di Giannantonio (8°) e dall’altra Gresini di Aldeguer (7°). La presenza di tre Ducati nella top 10 sottolinea la forza e la competitività delle moto di Borgo Panigale. Nella top 12 troviamo anche la KTM ufficiale di Acosta (9°), la Tech 3 di Vinales (10°), l’Aprilia Trackhouse di Fernandez (11°) e la Honda LCR di Zarco (12°). Questa varietà di marche e team nella parte alta della classifica preannuncia gare equilibrate e incerte.

La quarta fila vede la Honda ufficiale di Mir, fuori dal Q2 per un soffio, seguita dalla Yamaha Pramac di Miller e dall’Aprilia ufficiale di Savadori. In quinta fila troviamo la KTM ufficiale di Binder, la Tech 3 di Bastianini e l’altra Yamaha Pramac di Oliveira. La sesta fila sarà occupata dalla Yamaha ufficiale di Rins, seguita dall’Aprilia Trackhouse di Ogura e dalla HRC del collaudatore Espargaro. Chiude il gruppo Chantra con la Honda Idemitsu.

Con una griglia di partenza così affollata e ricca di talenti, le aspettative per la Sprint Race e il Gran Premio d’Olanda sono altissime. Assen, con le sue curve veloci e il suo layout tecnico, è il palcoscenico perfetto per gare memorabili. Sarà interessante vedere se Quartararo riuscirà a trasformare la sua pole in una vittoria o se Bagnaia e i fratelli Marquez riusciranno a ribaltare i pronostici e a conquistare il gradino più alto del podio.

