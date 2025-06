Formula 1, Gran Premio d’Austria: McLaren domina, ma la Ferrari adesso è viva

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si è concluso con una straordinaria doppietta per la McLaren. Sul tracciato del Red Bull Ring, Lando Norris ha tagliato il traguardo per primo, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. La scuderia britannica si è imposta nella gara, con Ferrari e Mercedes costrette a inseguire per tutta la durata dell’evento.

Sin dalla partenza, la sfida per la vittoria si è definita tra i piloti della McLaren. Piastri ha superato Leclerc e si è affiancato a Norris nei primi metri, generando una serie di sorpassi e controsorpassi. L’incidente al via ha provocato il ritiro immediato di Verstappen e Antonelli a causa di un contatto. Successivamente, Norris e Piastri hanno imposto un ritmo superiore, staccando nettamente Leclerc e Hamilton. Le Ferrari sono rimaste competitive, ma la velocità della McLaren è risultata determinante. (continua dopo la foto)

I pit stop effettuati a metà gara hanno momentaneamente modificato le posizioni di testa. Norris è rientrato in pista dietro Piastri, ma ha riconquistato la leadership poco dopo. Nel finale, Piastri ha tentato di avvicinarsi nuovamente, ma un errore in uscita di curva e la presenza di alcuni doppiati hanno compromesso le sue possibilità di attacco. Colapinto è stato penalizzato per comportamento scorretto tra i doppiati.

Alle spalle delle McLaren, Leclerc ha concluso in terza posizione grazie a una strategia regolare, ma non abbastanza incisiva per impensierire i primi due. Hamilton, protagonista nella prima parte della gara, ha chiuso quarto dopo aver perso terreno per un errore. Bortoleto si è distinto tra i piloti in rimonta, assicurandosi il quinto posto con una prestazione consistente.

La Mercedes ha incontrato difficoltà, con Russell mai realmente competitivo. La Williams ha registrato una giornata negativa: Sainz si è ritirato prima della partenza e Albon ha abbandonato la gara al 17° giro. Buona prestazione per Hadjar, autore di manovre efficaci nel traffico, mentre Tsunoda ha compromesso la sua corsa a seguito di un contatto con Colapinto, ricevendo una penalità di 10 secondi. (continua dopo la foto)

Norris ha ottenuto una vittoria frutto di costanza e gestione della gara, dimostrando la crescita della McLaren. Piastri, autore del giro più veloce, ha messo in evidenza velocità e determinazione, ma alcuni episodi sfortunati hanno limitato il suo risultato finale.

Il successo di Norris rafforza la sua posizione nella classifica piloti e conferma la McLaren come una delle monoposto più competitive del momento. La gara segnala anche un miglioramento delle prestazioni della Ferrari, mentre la Red Bull è rimasta fuori dai giochi in questa occasione.

