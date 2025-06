Home | GP Austria, pole position da record per Norris: Leclerc in prima fila, Ferrari davanti a fatica

Lando Norris conquista la pole position al Red Bull Ring con un tempo impressionante di 1:03.971, staccando nettamente il resto della griglia. Il pilota della McLaren rifila 521 millesimi a Charles Leclerc, che si piazza secondo e completa la prima fila con la Ferrari.

Q3 CLASSIFICATION



Lando Norris takes pole by over half a second 🤯#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/THHbbqgE5f — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Piastri e Hamilton in seconda fila

Alle spalle dei due protagonisti in prima linea, la seconda fila è ancora a tinte McLaren-Mercedes, con Oscar Piastri terzo e Lewis Hamilton quarto. In terza fila partiranno George Russell e Liam Lawson, con il neozelandese ancora convincente alla guida della Red Bull.

La quarta fila, ovvero la sesta nella disposizione reale della griglia, è aperta da Fernando Alonso (Aston Martin), primo degli esclusi nel Q2, affiancato da Alexander Albon, autore del miglior tempo per la Williams. In settima fila spazio a due giovani: Isack Hadjar (Racing Bulls) e Franco Colapinto con la Alpine.

Lando Norris of the McLaren F1 Team drives during qualifying in the 12th round of the Formula 1 World Championship at the Red Bull Ring in Spielberg, Styria, Austria, on June 28, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)

Bearman davanti a Stroll, male Ocon e Tsunoda

L’ottava fila vede Oliver Bearman (Haas) davanti a Lance Stroll, primo degli esclusi nel Q1. In nona fila, un altro segnale negativo per Yuki Tsunoda (Red Bull), ancora in difficoltà , accanto a Esteban Ocon con l’altra Haas.

Chiudono la griglia Carlos Sainz (Williams) e Nico Hulkenberg (Sauber), in un’ultima fila d’esperienza ma anche di grande delusione. Entrambi sono apparsi in netta difficoltà rispetto ai rispettivi compagni di squadra, Albon e Bortoleto, più incisivi in ogni fase della qualifica.

