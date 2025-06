Incidente terribile in Formula 2: si ribalta due volte con l’auto. Coinvolti altri due piloti (VIDEO)

Il Gran Premio d’Austria di Formula 2 è stato teatro di uno degli incidenti più impressionanti degli ultimi anni nel motorsport. Durante la Sprint Race, il circuito del Red Bull Ring è stato improvvisamente scosso da una carambola che ha coinvolto tre piloti, lasciando pubblico e addetti ai lavori attoniti. Un’auto si è sollevata violentemente da terra dopo un contatto multiplo, capovolgendosi più volte e costringendo la direzione gara a sospendere immediatamente la competizione. L’episodio, che ha visto protagonista Sami Meguetounif, è stato seguito da attimi di estrema apprensione, con le immagini televisive che hanno interrotto la diretta per rispetto dei piloti coinvolti.

Il clima sugli spalti si è fatto subito teso e silenzioso. I presenti hanno percepito la gravità dell’accaduto quando, dopo il terribile impatto, si è reso necessario l’intervento rapido dei commissari e l’esposizione della bandiera rossa. Gli altri due piloti coinvolti, Arvid Lindblad e Zak O’Sullivan, sono stati anche loro vittime del caos generato dal tentativo di sorpasso di Meguetounif. L’assenza di informazioni immediate ha alimentato la preoccupazione, mostrando quanto la sicurezza in Formula 2 sia oggi una priorità assoluta.

Incidente Formula 2: ribaltamenti multipli e sicurezza in primo piano

L’episodio centrale si è verificato in uscita da Curva 3, quando Sami Meguetounif, alla guida della sua Trident, ha tentato una manovra di sorpasso all’interno nei confronti di Arvid Lindblad. Il contatto tra le monoposto ha innescato una reazione a catena: la vettura di Meguetounif ha toccato anche quella di Zak O’Sullivan, perdendo aderenza e sollevandosi da terra. In pochi istanti, la monoposto del pilota francese ha compiuto due spettacolari ribaltamenti, fermandosi infine capovolta sulla pista.

Il tempestivo arrivo dei soccorsi e la presenza dei sistemi di protezione più moderni, come l’Halo, hanno evitato conseguenze tragiche. Le telecamere hanno preferito non mostrare la scena nei momenti immediatamente successivi, aumentando la tensione tra gli spettatori. Solo dopo alcuni minuti, un’immagine di sollievo: Meguetounif è stato visto uscire dall’abitacolo, visibilmente scosso ma illeso, accompagnato dallo staff medico e dai commissari di pista.

Massive crash in Formula 2 sprint race. All drivers are okay.#F2 #AustrianGP pic.twitter.com/HvUVZRuoYE — Formula Centric (@formula_centric) June 28, 2025

Reazioni della direzione gara e impatto sulla Sprint Race

La direzione gara ha reagito con prontezza esemplare, interrompendo immediatamente la corsa con la bandiera rossa. Le procedure di sicurezza hanno funzionato pienamente: i commissari hanno raggiunto il luogo dell’impatto in pochi secondi, mentre le squadre mediche si sono assicurate che tutti i piloti coinvolti ricevessero assistenza immediata. La decisione di fermare la gara ha permesso di liberare la pista in sicurezza e di verificare lo stato degli altri concorrenti, garantendo il massimo livello di tutela per tutti i partecipanti.

La sospensione della Sprint Race è durata diversi minuti, necessari sia per la rimozione delle vetture incidentate che per la pulizia del tracciato dai detriti sparsi dopo l’impatto. L’interruzione ha influito notevolmente sul ritmo della gara, mettendo alla prova la gestione della concentrazione da parte dei piloti rimasti in corsa. Subito dopo la ripresa, un nuovo problema tecnico che ha coinvolto Dino Beganovic ha causato una seconda interruzione, seppur meno grave rispetto alla precedente.

Analisi della sicurezza e conseguenze per i piloti coinvolti

Nonostante la violenza dell’incidente, sia Lindblad che O’Sullivan sono usciti illesi, confermando l’elevato livello di sicurezza delle monoposto di Formula 2. L’impatto, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi in passato, è stato assorbito dalle strutture rinforzate dei telai e dai dispositivi di protezione obbligatori. La rapidità dell’intervento medico ha assicurato che tutti i controlli necessari fossero immediatamente effettuati, rassicurando team e spettatori sulle condizioni fisiche dei giovani piloti.

Questo episodio rappresenta un importante banco di prova per i sistemi di gestione delle emergenze della categoria. La Formula 2, spesso considerata un trampolino di lancio verso la Formula 1, espone i piloti a rischi elevati a causa delle dinamiche di gara serrate e della presenza di numerosi giovani talenti desiderosi di mettersi in mostra. L’incidente del Red Bull Ring rientra tra i casi più significativi degli ultimi anni, evidenziando la necessità di mantenere sempre altissimo il livello di attenzione sulla safety car, sulle procedure di neutralizzazione e sulle tecnologie di protezione individuale.

Lezioni dall’incidente: evoluzione della sicurezza e riflessi sul campionato

L’accaduto al GP d’Austria di Formula 2 fornisce ulteriori spunti sull’efficacia dei regolamenti moderni e delle innovazioni introdotte negli ultimi anni. Il ruolo dell’Halo, la progettazione delle cellule di sopravvivenza e l’addestramento costante degli addetti alla sicurezza hanno contribuito a evitare conseguenze drammatiche. Dopo la ripresa della gara, l’attenzione si è concentrata anche sulle strategie dei team, che hanno dovuto adattarsi a una situazione inedita, caratterizzata da lunghe pause e cambiamenti nelle condizioni dell’asfalto.

Per i piloti coinvolti, la giornata resta un monito: il motorsport moderno, pur essendo più sicuro che mai, non è privo di pericoli. La capacità di reagire in modo coordinato da parte di tutti gli organi preposti alla sicurezza ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza della preparazione e dell’aggiornamento costante delle procedure d’emergenza. L’episodio rimarrà nella memoria della stagione come esempio di come la prontezza organizzativa e la tecnologia possano fare la differenza nei momenti cruciali.