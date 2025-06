F1, FP2 Spielberg: dominio McLaren al tramonto, Norris davanti a Piastri e Verstappen

McLaren scatenata nelle seconde prove libere del GP d’Austria. Sul tracciato del Red Bull Ring, nella sessione disputata al tramonto, Lando Norris ha siglato il miglior tempo in 1:04.580, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri di 157 millesimi. La scuderia di Woking sembra aver trovato un equilibrio perfetto in questa fase della stagione, candidandosi ancora una volta come rivale numero uno di Red Bull e Ferrari.

Verstappen terzo ma senza Lambiase, Ferrari tra luci e ombre

Max Verstappen, in pista con Simon Rennie al muretto (in sostituzione temporanea di Gianpiero Lambiase, assente per motivi personali), ha chiuso terzo a +0.318. Il campione del mondo ha faticato a tenere il passo delle McLaren sulla pista di casa per la Red Bull, ma resta in agguato.

La Ferrari vive una giornata a due facce. Charles Leclerc, rientrato dopo aver ceduto il volante a Dino Beganovic nelle FP1, ha chiuso quinto ma con oltre sei decimi di ritardo da Norris e un’escursione fuori pista nella ghiaia. Carlos Sainz, invece, ha faticato a trovare ritmo e non ha brillato sul giro secco.

Ottimo quarto tempo per Lance Stroll (+0.442), autore di una prestazione solida con l’Aston Martin. Alle sue spalle, oltre a Leclerc, il sesto tempo è per George Russell, vincitore del GP d’Austria 2024 ma oggi lontano 649 millesimi dalla vetta.

Deludente Lewis Hamilton, solo decimo a quasi un secondo da Norris, preceduto dal compagno Russell e da altre due monoposto di centro gruppo. Il sette volte iridato ha avuto anche un piccolo malinteso in pista con Andrea Kimi Antonelli, che ha replicato l’undicesima posizione ottenuta nelle FP1.

Andrea Kimi Antonelli of Italy drives the (12) Mercedes-AMG Petronas F1 Team F1 W16 E Performance Mercedes during the Formula 1 MSC Cruises Austrian Grand Prix in Spielberg, Austria, on June 27, 2025. (Photo by Gabriele Lanzo / Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)

Antonelli multato, Hamilton si scusa

Un episodio curioso ha visto coinvolti proprio Hamilton e Antonelli all’inizio della sessione: dopo un’incomprensione in pista, sir Lewis si è prontamente scusato con il giovane talento italiano. Entrambi sono stati convocati in Direzione Gara: per Hamilton è arrivato un semplice warning, mentre Antonelli ha ricevuto una multa da 100 euro per aver superato il limite degli 80 km/h in corsia box.

