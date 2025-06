Formula 1, pasticcio Antonelli: butta fuori Verstappen, cosa è successo

Formula 1, il Gran Premio d’Austria si apre con un colpo di scena clamoroso e si chiude con un ritiro pesante per due protagonisti annunciati. Alla curva 3 del primo giro, Kimi Antonelli, partito dalla nona posizione con la Mercedes W16, perde il controllo in frenata e finisce per centrare in pieno Max Verstappen, che si ritrova fuori gara prima ancora di entrare nel vivo.

Max #Verstappen ha rivelato cosa ha detto a Kimi #Antonelli dopo che il contatto tra i due li ha costretti entrambi al ritiro dal GP d’Austria.https://t.co/hLIYUWjNcI — Paddock News 24 (@PaddockNews24) June 29, 2025

Antonelli ha provato a spiegare ai microfoni di Sky Sport l’accaduto: “Non ho frenato necessariamente troppo tardi, ma quando sono andato a pinzare ho bloccato il posteriore. Dopo aver evitato Lawson ho iniziato a bloccare anche l’anteriore, e a quel punto non sono più riuscito a fermare la macchina”.

“Mi dispiace per il team e soprattutto per Max, che ovviamente non c’entrava nulla”, ha concluso il pilota italiano. La Commissione Gara ha inflitto ad Antonelli tre posizioni di penalità in griglia per il prossimo appuntamento a Silverstone.

Max Verstappen, che vede interrompersi una lunga striscia positiva di 31 gare a punti, ha però deciso di non alimentare polemiche. “Non è un problema. Io vado molto d’accordo con Kimi e nessuno fa queste cose apposta” ha dichiarato l’olandese, che poi ha aggiunto con realismo: “In quel momento non mi ero accorto di cosa fosse successo, avevo soltanto sentito il colpo. È stata soltanto molta sfortuna”.

Nel campionato piloti, il campione Red Bull resta ora terzo a 61 punti da Piastri, e lo stesso Verstappen non sembra credere più alla rimonta: “Credo che quello sia già molto lontano e io non lo guardo assolutamente più”.

Un errore grave, ma umano, da parte del giovanissimo campione italiano, e una reazione sportiva da parte di Max, che dà una lezione di stile proprio in un momento complicato.

