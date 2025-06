Lutto nello sport, il campione italiano perde la vita in un tragico incidente

Una giornata di competizione si è tragicamente trasformata in un evento drammatico per gli appassionati di motociclismo e per chi conosceva personalmente il protagonista di questa storia. Un momento che doveva essere di sport e adrenalina ha lasciato una comunità in lutto e senza parole. L’atteso evento si è concluso in modo funesto, segnando indelebilmente chi vi ha assistito. Il drammatico episodio si è verificato durante una gara sportiva alla quale partecipava un pilota esperto e molto apprezzato. Tuttavia, questa volta, un imprevisto ha trasformato il tracciato in un luogo di tragedia.

Dramma in Pista: Una Gara Fatale

Il fatale incidente ha coinvolto Luca Sessolo, 42 anni, noto pilota di Imperia, durante la gara 2 della categoria Rtk 1000 sul circuito di Marzaglia, vicino a Modena. Il drammatico episodio è accaduto la scorsa domenica, nell’ambito della manifestazione Motoestate, Sessolo ha perso il controllo della sua Aprilia 1000 dopo una curva, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e, nonostante il trasporto in ospedale, è deceduto dopo due giorni.

Chi era Luca Sessolo

Luca Sessolo, 42 anni, aveva scelto di dedicarsi alle corse in moto con passione e determinazione dopo aver chiuso l’attività che gestiva a Imperia. Recentemente, Sessolo si era affermato come campione nella categoria Naked, vincendo il titolo nazionale nel 2023 e difendendolo anche l’anno successivo. La sua figura era molto stimata nel mondo delle competizioni motociclistiche.

La Donazione degli Organi: Un Atto d’Amore

Ha suscitato profonda commozione il gesto della moglie di Luca, Valeria Elsa Perri, che ha scelto di procedere con la donazione degli organi. In un messaggio pubblico, ha espresso: “Spero che questo gesto possa dare vita e speranza ad altri. C’è già qualcuno che aspetta il suo cuore”. Ha aggiunto che questa scelta rappresenta il modo più autentico per onorare la memoria di suo marito, anche attraverso la sua ultima dimostrazione di generosità.

L’ospedale Niguarda di Milano è stato incaricato di eseguire il prelievo, garantendo che il cuore di Luca potrà presto offrire una nuova opportunità a chi attende un trapianto. Un addio che si trasforma in speranza per altri.

