MotoGP, Bagnaia a testa alta ad Assen: “Nei momenti difficili si cresce. Riparto con entusiasmo”

Francesco Bagnaia arriva al Gran Premio d’Olanda ad Assen con un obiettivo preciso: cancellare le incertezze di inizio stagione e tornare protagonista. Il due volte campione del mondo di MotoGP ha parlato con lucidità e determinazione nella conferenza stampa di presentazione del weekend, mostrando grande voglia di riscatto.

“Assen mi è sempre piaciuta, siamo pronti”

Con il sorriso di chi sa affrontare le difficoltà, Bagnaia ha sottolineato quanto l’esperienza dei momenti negativi sia fondamentale per la crescita:

“Nei momenti difficili si impara e si cresce. Poi per fortuna io sono capace ogni volta di resettare e ripartire con l’entusiasmo di sempre. Assen è una pista meravigliosa, mi è sempre venuta abbastanza bene. Siamo pronti per partire”, ha dichiarato il pilota Ducati.

Il chiarimento dopo le polemiche post-Mugello

Dopo la gara del Mugello, dove aveva evidenziato timidi segnali positivi (“per la prima volta abbiamo lottato, piccolo passo avanti sull’anteriore”), Bagnaia aveva lasciato intendere qualche riflessione più profonda sulla sua situazione personale e professionale:

“Potrà solo aiutarmi a capire meglio tante persone e cosa fare in futuro”.

Parole che avevano alimentato un piccolo caso mediatico, ma oggi il pilota torinese ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco:

“Non c’è mai stato dubbio che la squadra sia unita”.

Francesco Bagnaia during the GP motorcycle race at the Mugello Grand Prix. Scarperia (Italy), June 22nd, 2025 (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Nessuna rivoluzione tecnica: si guarda al Sachsenring

Bagnaia ha inoltre confermato che non ci saranno grandi novità sulla moto in questo fine settimana:

“Non faremo particolari cambiamenti sulla moto. Bisogna lavorare per fare un grande passo avanti in questa situazione”.

Il lavoro di sviluppo potrebbe concentrarsi maggiormente nel prossimo appuntamento al Sachsenring (11-13 luglio): “Lì proveremo a fare qualcosa di più”.

Leggi anche: