Dopo l’emozionante appuntamento del Mugello, questo weekend torna la MotoGP torna a scaldare il cuore degli appassionati. il Motomondiale 2025 si sposta nei Paesi Bassi per il Gran Premio d’Olanda, che si svolgerà nel weekend del 27-29 giugno sul leggendario circuito di Assen, noto anche come l’Università delle due ruote per il suo alto coefficiente di difficoltà. Andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere su questo appuntamento sportivo che promette grandi emozioni.

Moto GP d’Olanda: il circuito di Assen

Forse diciamo un’ovvietà nel ricordare quanto conoscere il tracciato di una gara sia importante per leggerla, ma nel caso di Assen vale senz’altro la pena spendere qualche parola in più per capire la centralità di questo leggendario circuito, famoso per i suoi veloci cambi di direzione che richiedono una precisione millimetrica e una concentrazione assoluta ai piloti. Le curve di Assen sono caratterizzate da pieghe tecniche che portano chi corre a cercare la traiettoria più precisa possibile per non perdere velocità, con un margine di errore ridotto all’osso.

Il TT Circuit Assen è lungo 4,5 chilometri, con 18 curve distribuite lungo il percorso (6 curve a sinistra e 12 a destra), in un’asimmetria che genera un interessante squilibrio con il progredire della corsa. La larghezza della pista è pari a 14 metri, una misura che offre diverse opportunità di sorpasso e che quindi contribuisce all’aumento della spettacolarità della corsa. In questo senso è protagonista Il rettilineo principale, che si estende per 487 metri e rappresenta la zona di maggiore velocità del tracciato: è stato, e probabilmente sarà, teatro di duelli mozzafiato.

Tra tutti i settori del circuito, però, è l’ultima chicane ad occupare un posto speciale nella storia di questo Gran Premio. Questa sezione del tracciato è infatti diventata leggendaria grazie ai numerosi duelli epici che hanno caratterizzato le gare ad Assen, con protagonisti assoluti i più grandi campioni del motociclismo mondiale. Un esempio? Lo scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Gran Premio del 2015, che ha visto Il Dottore trionfare dopo essere finito sulla ghiaia.

MotoGP Olanda: orari principali e programma

Passiamo ora agli orari e al programma del weekend: il Gran Premio d’Olanda seguirà il format tradizionale, con la Sprint Race programmata per sabato alle ore 15:00 e la gara principale della MotoGP fissata per domenica alle ore 14:00. Il weekend prenderà il via venerdì 27 giugno con le prime sessioni di prove libere alle 10:45, seguite dalle cruciali pre-qualifiche alle 15:00.

Sabato 28 giugno sarà la giornata delle qualifiche (ore 10:50) che determineranno la griglia di partenza sia per la Sprint che per la gara domenicale. La Sprint Race delle 15:00 assegnerà i primi punti del weekend e offrirà un’anteprima delle possibili gerarchie in vista della gara principale. Infine, la domenica si aprirà con la Moto3 alle ore 11:00, seguita dalla Moto2 alle ore 12:15, prima del gran finale con la gara della classe regina alle 14:00. Il programma completo è articolato come di seguito.

Giorno 1: venerdì 27 giugno

08:55 – Moto3 – Prove libere 1

– Moto3 – Prove libere 1 09:45 – Moto2 – Prove libere 1

– Moto2 – Prove libere 1 10:40 – MotoGP – Prove libere 1

– MotoGP – Prove libere 1 11:40 – Paddock Live

– Paddock Live 13:10 – Paddock Live

– Paddock Live 13:15 – Moto3 – Pre qualifiche

– Moto3 – Pre qualifiche 14:00 – Moto2 – Pre qualifiche

– Moto2 – Pre qualifiche 14:55 – MotoGP – Pre qualifiche

– MotoGP – Pre qualifiche 16:15 – Paddock Live Show

– Paddock Live Show 16:45 – Talent Time

Giorno 2: sabato 28 giugno

08:35 – Moto3 – Prove libere 2

– Moto3 – Prove libere 2 09:20 – Moto2 – Prove libere 2

– Moto2 – Prove libere 2 10:05 – MotoGP – Prove libere 2

– MotoGP – Prove libere 2 10:45 – MotoGP – Qualifiche

– MotoGP – Qualifiche 11:40 – Paddock Live

– Paddock Live 12:10 – MotoE – Gara 1

– MotoE – Gara 1 12:45 – Moto3 – Qualifiche

– Moto3 – Qualifiche 13:40 – Moto2 – Qualifiche

– Moto2 – Qualifiche 14:30 – Paddock Live

– Paddock Live 14:55 – MotoGP – Sprint Race

– MotoGP – Sprint Race 15:45 – Paddock Live Show

– Paddock Live Show 16:30 – Talent Time

– Talent Time 17:00 – MotoE – Gara 2 (differita)

Giorno 3: domenica 29 giugno

09:35 – MotoGP – Warm Up

– MotoGP – Warm Up 10:00 – MotoGP Rider Fan Parade

– MotoGP Rider Fan Parade 10:30 – Paddock Live

– Paddock Live 11:00 – Moto3 – Gara

– Moto3 – Gara 12:00 – Paddock Live

– Paddock Live 12:15 – Moto2 – Gara

– Moto2 – Gara 13:15 – Paddock Live

– Paddock Live 13:30 – Grid

– Grid 14:00 – Gara

Dove seguire il GP in TV e streaming

Per finire, il sempre importante tema del broadcasting. L’intero weekend olandese sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la consueta telecronaca affidata alla collaudata coppia formata da Guido Meda e Mauro Sanchini. A completare il team di Sky Sport MotoGP ci saranno Vera Spadini, che condurrà tutti gli approfondimenti di pre e post gara, e Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, incaricati degli aggiornamenti direttamente dalla pista.