Pronostico e statistiche MotoGP Assen: Bagnaia e Márquez sfida Ducati

Il Motomondiale torna protagonista con la decima tappa della stagione 2025: il GP dei Paesi Bassi in programma sullo storico circuito di Assen. L’appuntamento olandese rappresenta un crocevia importante per la classifica piloti, con i fratelli Márquez e Francesco Bagnaia pronti a contendersi punti pesanti su un tracciato che da sempre regala emozioni e colpi di scena. Le aspettative sono alte, considerando anche la tradizione vincente della Ducati su questo circuito, e il livello di competizione che si preannuncia serrato.

Bagnaia, Márquez e Ducati: le statistiche e i precedenti ad Assen

La gara di Assen si distingue per alcune statistiche interessanti:

ha vinto le ultime tre edizioni del GP dei Paesi Bassi. L’ultimo successo di un pilota spagnolo risale al 2019.

La Ducati ha conquistato le tre più recenti vittorie su questo tracciato.

La classifica mondiale vede Marc Márquez in testa con 270 punti, seguito dal fratello Álex (230 punti) e da Bagnaia (160 punti). Da segnalare anche il buon momento di Morbidelli e Di Giannantonio, entrambi su Ducati.

Il GP di Assen rappresenta un appuntamento chiave della stagione. Bagnaia, due volte campione del mondo, sta attraversando un periodo complicato: non vince da quasi tre mesi, ma il feeling con la pista olandese potrebbe rilanciarlo. I precedenti parlano chiaro: il pilota torinese ha dominato le ultime tre edizioni e proverà a interrompere il dominio dei fratelli Márquez che stanno monopolizzando la stagione.

Marc Márquez ha già conquistato due vittorie e sette podi complessivi nei Paesi Bassi, anche se l’ultimo risultato di rilievo risale al 2019. Il suo stato di forma attuale e la costanza nei risultati lo rendono il favorito principale per la vittoria. Il fratello Álex, reduce dal secondo podio consecutivo al Mugello, dovrà però migliorare il suo storico ad Assen, dove il suo miglior piazzamento è stato un sesto posto.

Tra i possibili outsider, attenzione a Maverick Viñales su KTM: il pilota spagnolo non sta vivendo un momento brillante, ma su questo tracciato ha già vinto e conquistato diversi podi. Inoltre, la Ducati parte con i favori del pronostico, forte di una tradizione recente straordinaria e di una superiorità tecnica confermata dalle ultime prestazioni.

Gli appassionati potranno seguire il weekend in diretta su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8, con un programma ricco che prevede prove libere, qualifiche, sprint race e gara domenicale.

Il GP dei Paesi Bassi promette quindi spettacolo, con una lotta serrata tra Bagnaia e i fratelli Márquez. Le quote vedono favorita la Ducati e, in particolare, Marc Márquez e Bagnaia per le prime posizioni. Per chi vuole seguire l’evoluzione della corsa e i pronostici aggiornati, restate connessi alle nostre analisi e approfondimenti: consultate la nostra sezione dedicata e non perdete le ultime novità dal mondo della MotoGP!