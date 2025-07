Ferrari, torna la fiducia e Vasseur rilancia: “Cosa faremo adesso”

Il podio di Leclerc e il buon quarto posto di Hamilton in Austria hanno ridato fiducia alla Ferrari, che si presenta al Gran Premio di Gran Bretagna con un morale decisamente diverso rispetto alle settimane precedenti. A Silverstone, domenica 6 luglio, la scuderia di Maranello proverà a confermare i progressi mostrati a Spielberg, soprattutto grazie agli aggiornamenti introdotti sulla SF-25.

Ferrari, fiducia ritrovata: ora Silverstone nel mirino



Dopo il podio in Austria, la SF-25 punta a confermare i progressi sul tecnico tracciato inglese. Fred Vasseur, che torna al ponte di comando, fa il punto della situazione#BritishGP https://t.co/RyjxxW1sWW — Formulacritica.it (@formulacritica) July 2, 2025

Frederic Vasseur, team principal Ferrari, guarda con ottimismo al prossimo appuntamento: “Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso ma uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo“.

“Abbiamo visto quanto sia importante curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida, e ci concentreremo su noi stessi per mettere insieme un altro fine settimana pulito”. (continua dopo la foto)

Non manca un accenno all’atmosfera unica che attende la Rossa in terra britannica, dove Hamilton sarà uno dei grandi protagonisti: “Questa è la gara di casa di Lewis e sarà particolarmente motivato, anche grazie all’enorme sostegno che riceve qui. L’atmosfera di Silverstone è sempre speciale”.

Il debutto con la Ferrari a Silverstone sarà un momento carico di significato per Lewis Hamilton, pronto a vivere una nuova pagina della sua lunga storia sul tracciato che l’ha visto trionfare nove volte: “Silverstone è molto più di un circuito per me. Qui ho vissuto momenti indimenticabili e arrivarci per la prima volta con la tuta rossa è qualcosa di speciale“.

“Ho scritto tante pagine bellissime su questa pista, e ora voglio scrivere questo capitolo con la Ferrari. Sono orgoglioso di vestirmi di rosso qui, e non vedo l’ora di sentire di nuovo l’energia incredibile del pubblico britannico”. (continua dopo la foto)

Hamilton ha raccontato anche il legame emotivo con le curve del circuito: “Copse, Maggots e Becketts sono unici: se li fai perfettamente, sembra di volare. Ma è l’atmosfera a rendere Silverstone davvero speciale. Il tifo qui mi ha sempre sostenuto: dalla prima vittoria nel 2008, fino alla nona lo scorso anno. Ovunque io sia in pista, riesco a sentirne l’energia”.

Infine, un messaggio che va oltre il paddock: “Trova ciò che ti appassiona e inseguilo. Fai domande, impara dagli errori. Tutti possiamo cadere, ma è come ci rialziamo che ci definisce. Non bisogna mollare mai”. La Ferrari ci crede. E con Leclerc in fiducia e Hamilton a casa sua, a Silverstone potrebbe davvero succedere qualcosa di speciale.

