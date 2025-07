Formula 1, c’è fiducia in Ferrari: le parole di Charles Leclerc

Il ritorno sul podio in Austria ha acceso nuove speranze in casa Ferrari. Dopo settimane complicate, Charles Leclerc e il team di Maranello arrivano a Silverstone con uno spirito diverso: non solo ottimismo, ma anche la consapevolezza di poter tornare a lottare per la vittoria.

Facile valutare un pilota attraverso i suoi successi. Io sono incline a valutare il pilota in condizioni di palese inferiorità. In tal senso il Gran Premio d’Austria di @Charles_Leclerc resta a mio avviso la più grande performance del monegasco in F1. Impossibile immaginare di… pic.twitter.com/XbOKm2kKXH — RobertoF1 (@robertofunoat) June 20, 2025

In un weekend che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del Mondiale, occhi puntati anche su Lando Norris, che corre in casa e sogna il colpo della vita. ma i tifosi italiani guardano soprattutto alle Rosse, con le parole rassicuranti di Vasseur e un umore diverso per i piloti. (continua dopo la foto)

Dalla conferenza stampa che anticipa il GP di Gran Bretagna, Leclerc non nasconde le ambizioni: “Questi podi danno fiducia, anche se non siamo del tutto soddisfatti perché vogliamo vincere: speriamo questo possa essere il weekend giusto”.

Dopo un inizio di stagione più difficile del previsto, il pilota monegasco guarda avanti con rinnovata fiducia: “Abbiamo cominciato sperando di ripartire da dove avevamo chiuso, ora però stiamo ritrovando la strada. Aspettiamo altri aggiornamenti sperando che ci aiutino a colmare il gap e a vivere una seconda parte di campionato più radiosa”.

Silverstone rappresenta dunque un bivio importante per la Ferrari, che spera di capitalizzare i segnali positivi visti a Spielberg e rilanciare le proprie ambizioni iridate.

In casa McLaren, invece, l’attesa è tutta per Lando Norris, che si presenta sul circuito di casa reduce dal trionfo in Austria. Il britannico non ha dubbi sull’importanza del GP inglese. (continua dopo la foto)

“Un successo qui sarebbe il momento culminante della mia carriera. Quella di Monaco è stata speciale, ma scambierei tutte le vittorie per una qui a Silverstone”. Norris ha parlato del legame speciale con il tracciato: “Ho sempre aspettato con impazienza questo GP, guidare sarà la parte migliore”.

Sarà dunque un fine settimana denso di emozioni, tra sogni rossi e ambizioni britanniche. Ma soprattutto, un’occasione imperdibile per capire se la Ferrari può davvero tornare a vincere.

