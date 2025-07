Al netto di un caldo sempre più pressante e del consueto periodo di riposo per molte delle discipline più amate, lo sport non si ferma. Sono tante, infatti, le discipline che ci terranno compagnia nel mese di luglio, che riserva infatti diverse sorprese. Mentre eventi già iniziati nel mese di giugno come il Mondiale per Club 2025 – che ha visto le italiane uscire agli ottavi – ecco gli eventi principali a cui potremo assistere a luglio.

Formula 1: Gran Premio della Gran Bretagna e del Belgio

La Formula 1, come sappiamo, si ferma soltanto in inverno, e a luglio regala ben due appuntamenti agli appassionati. Il primo è l’attesissimo Gran Premio della Gran Bretagna, che si terrà proprio in questo weekend: la pista, è quasi superfluo dirlo, è quella di Silverstone, il leggendario circuito su cui sono state scritte alcune delle pagine più belle e significative di questo sport. L’appuntamento per la gara è il 6 luglio alle 16, con uno sguardo dedicato a Lewis Hamilton, che proverà a contare sul calore del pubblico di casa per invertire una stagione che sino ad ora ha regalato poche soddisfazioni.

Due settimane dopo si torna in pista, e stavolta il circus più famoso del mondo approda in Belgio. Appuntamento dal 25 al 27 luglio al Circuit National de Francorchamps, con la gara che comincerà alle 15. Entrambi gli appuntamenti saranno trasmessi in esclusiva su Sky.

Moto GP: Gran Premio di Germania

Torna in pista anche la MotoGP, che riparte dalla Germania. L’appuntamento è al Sachsenring con i suoi 3.7 kilometri. Il programma del weekend che si apre l’11 luglio con le prove libere, prosegue sabato 12 con le qualifiche e la sprint race e termina il 12 con l’attesissimo Gran Premio. L’evento sarà in diretta su Sky.

Usyk vs Dubois 2

A luglio si svolgerà anche uno degli incontri di pugilato più attesi di tutto il 2025. Oleksandr Usyk, campione unificato dei pesi massimi e attualmente pugile #1 al mondo secondo Ring Magazine, tornerà sul quadrato per tornare campione indiscusso, vale a dire detentore di tutte e quattro le cinture principali (WBO, WBC, WBA e IBF). Tre di queste sono già in mano sua, mentre la quarta appartiene al suo avversario Daniel Dubois, che arriva in grandissima forma dopo aver battuto Hrgovič per conquistare il titolo IBF e Anthony Joshua per mantenerlo.

Usyk e Joshua si sono già incontrati nel 2023 in un bell’incontro che ha visto l’ucraino trionfare e mantenere le cinture allora in suo possesso. Il match, però, è ricordato anche per il controverso colpo di Dubois, che ha messo in difficoltà Usyk ma è stato giudicato dagli arbitri sotto la cintura, dando al campione diversi minuti per riprendersi e continuare. Dubois, quindi, sarà ancora più assettato di vendetta.

Tour De France 2025

Luglio è anche il mese che tutti gli appassionati di ciclismo aspettano trepidanti. E il motivo è molto semplice: arriva il Tour de France 2025. Una delle gare più storiche e celebri del mondo ciclistico si prende la scena mondiale a partire dal 5 luglio. Ci aspettano 21 tappe, per un conteggio totale di 3300 kilometri e un dislivello di circa 51.500 metri complessivi, da domani al fino al 27 luglio. Il fascino di questa gara risiede anche nel ricchissimo parterre di partecipanti: Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglič, Rodriguez, Gall, O’Connor e molti altri. In sostanza, tutti i migliori ciclisti del mondo. Questo imperdibile spettacolo sarà tramesso in chiaro, con la diretta integrale di tutte le tappe disponibile sui canali Rai (RaiSport HD e Rai 2).

Europei di calcio femminile

È iniziata nella giornata di mercoledì 2 luglio la fase a gironi degli Europei di calcio femminile, una competizione che sta attirando sempre più fan e consensi e che quest’anno si preannuncia particolarmente spettacolare. C’è anche l’Italia, che ha vinto il match d’esordio contro il Belgio ed è ora attesa Portogallo e dalle favoritissime della Spagna. Un girone non facile, che le azzurre cercheranno di superare facendo affidamento sul consolidato talento di elementi brillanti come Sofia Cantore, Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Manuela Giugliano e Lisa Boattin,

Wimbledon, la fase finale

Anche se il torneo è iniziato formalmente alla fine di giugno, Wimbledon va comunque menzionato tra gli eventi da seguire in questi giorni, soprattutto perché a partire da domenica cominciano gli attesissimi ottavi di finale. Tra le grandi sorprese di questa prima parte del torneo, non possiamo non menzionare l’uscita dell’Italiana Jasmine Paolini e del tedesco Aleksandr Zverev, uscito contro Rinderknech. Ha fatto particolarmente rumore l’eliminazione del tedesco, che ha dichiarato di sentirsi solo e ha aperto alla possibilità di andare in terapia per un forte senso di malessere.