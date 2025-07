Formula 1, svolta Max Verstappen: l’accordo è vicino

Formula 1, Max Verstappen potrebbe presto cambiare casacca e dare il via a un nuovo, sorprendente capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attuale campione del mondo olandese sarebbe vicino a un accordo con la Mercedes per il 2026. Un’accelerazione inattesa ma concreta, che segnerebbe un ribaltone epocale nel circuito.

Verstappen in Mercedes? Al via l'effetto cascata



Mercedes-Verstappen: tutto vero? In questo video analizziamo le voci sempre più insistenti sul possibile passaggio di #Verstappen alla #Mercedes, come riferito da Sky Sport. @diegocatalano77 https://t.co/cAzELyUstO via @YouTube — Formulacritica.it (@formulacritica) July 2, 2025

Il progetto è ambizioso e ha un nome di riferimento ben preciso: Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano, già considerato il futuro della scuderia tedesca, farebbe coppia proprio con Verstappen, in un duo che prometterebbe spettacolo e risultati. A fare spazio alla nuova coppia sarebbe George Russell, destinato a lasciare la Mercedes dopo quattro stagioni non prive di alti e bassi.

Resta naturalmente da sciogliere il nodo più complicato: il contratto che lega Verstappen alla Red Bull fino al 2028. Ma proprio su questo fronte si aprono spiragli. Nelle ultime settimane si è fatto largo il tema di una clausola di uscita, che il pilota potrebbe attivare se a metà stagione non sarà tra i primi tre in classifica. Al momento, l’olandese è terzo, con 9 punti di vantaggio su Russell, e quindi potenzialmente in zona “liberatoria”.

A ogni modo, più delle clausole contano le intenzioni. E secondo diverse fonti, la volontà del pilota è chiara: Verstappen sembra intenzionato a cambiare aria, complice il clima teso che da mesi circonda la Red Bull e le ambizioni future della Mercedes, pronta a rilanciarsi ai vertici della F1.

Con Russell in scadenza a fine stagione e il mercato piloti già in fermento, il 2026 potrebbe rappresentare l’anno zero per la Mercedes. Una ripartenza con due piloti di generazioni diverse ma complementari: l’esperienza vincente di Verstappen e la freschezza arrembante di Antonelli.

Resta ora da capire come e quando si definiranno gli accordi, e soprattutto se il tre volte (finora) iridato riuscirà a liberarsi dalla morsa del contratto con la scuderia austriaca. Il domino è appena cominciato.

