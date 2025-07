Pronostico e statistiche MotoGP: Marquez sfida i record al Sachsenring

Il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring si avvicina, portando con sé attese e previsioni degne di una delle tappe più appassionanti del calendario MotoGP. La pista, nota per le sue curve a sinistra e il saliscendi impegnativo, rappresenta da sempre un terreno di conquista per Marc Marquez, il pilota che più di ogni altro ha scritto pagine indelebili su questo tracciato. L’edizione 2025 del GP si presenta quindi come un nuovo capitolo nella sfida tra record personali e ambizioni di vittoria, tra passato glorioso e nuove speranze.

Domino di Marc Marquez: statistiche impressionanti al Sachsenring

Il Sachsenring è storicamente considerato il “giardino di casa” di Marc Marquez. Il pilota spagnolo vanta:

10 vittorie consecutive in Germania tra il 2010 e il 2019 (in tutte le classi)

8 affermazioni di fila solo in MotoGP dal 2013 al 2021

dal 2013 al 2021 Un ritorno al successo dopo il grave infortunio del 2020 proprio su questo circuito

Dopo aver dominato anche ad Assen e al Mugello, Marquez si presenta al via da favorito assoluto, sostenuto da una Ducati sempre più competitiva e da una condizione fisica finalmente ritrovata. Attualmente, il suo vantaggio in classifica è di 68 punti sul fratello Alex Marquez, ancora alle prese con i postumi di un infortunio.

La notizia principale riguarda proprio la possibilità di Marc Marquez di eguagliare e superare i record di Valentino Rossi nel numero di successi in top-class. Con 6 vittorie su 10 GP disputati quest’anno e 10 successi nelle ultime 19 gare, lo spagnolo sembra aver riaperto la caccia alla fatidica “quota 90”, mai raggiunta prima nella classe regina. Se la percentuale di vittorie dovesse rimanere invariata, il sorpasso potrebbe arrivare già entro la fine del 2026, prima della rivoluzione tecnica prevista per il 2027.

Il Gran Premio di Germania rappresenta anche il giro di boa della stagione 2025, con la gara lunga di domenica prevista su 30 giri. Il pronostico vede favorito Marquez, ma l’incognita resta alta grazie alla presenza di outsider come Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo e Pedro Acosta, tutti in cerca di riscatto e risultati importanti su una delle piste più tecniche del mondiale.

Il Sachsenring, con i suoi 3,67 km e 13 curve, rimane teatro di sorprese e sfide spettacolari. Mentre Marquez punta al nono trionfo in MotoGP su questa pista, il circus attende di scoprire se qualcuno riuscirà davvero a battere il “re” tedesco.

In conclusione, il Gran Premio di Germania si conferma come uno degli eventi clou della stagione MotoGP, con Marc Marquez ancora una volta sotto i riflettori per la sua impressionante serie di risultati. Le quote vedono lo spagnolo nettamente favorito, ma attenzione alle possibili sorprese da parte di rivali in crescita come Bagnaia e Quartararo. Segui i nostri approfondimenti per non perderti le prossime analisi, statistiche e sviluppi sulle gare più emozionanti del Motomondiale!