Pecco Bagnaia in Germania per ritrovare se stesso: "Capiremo dove siamo rispetto ai più veloci"

La stagione di Pecco Bagnaia si sta rivelando più complicata del previsto. L’ex campione del mondo fatica a trovare continuità, penalizzato da alcuni errori, qualche incertezza tecnica e, soprattutto, dal dominio di Marc Marquez, che ha dettato legge sin da inizio stagione. E ora, con il Gran Premio di Germania, arriva una pista storicamente favorevole proprio allo spagnolo.

Pecco arriva al Sachsenring con l’obiettivo di invertire la rotta: “Ad Assen abbiamo fatto altri step in avanti, sia in qualifica che nella gara lunga”, ha spiegato sul sito della Ducati. Una lettura tutto sommato positiva, nonostante la prestazione opaca nella Sprint: “Lì ho fatto più fatica, ma anche in questa occasione, come al Mugello, sono partito molto forte”.

Le difficoltà, però, non mancano: “Ho fatto una buona prima parte di gara, poi in bagarre ho perso confidenza sull’avantreno e ho dovuto alzare il ritmo”, ha ammesso il tre volte iridato, lasciando intendere che la Ducati deve ancora sistemare alcuni aspetti tecnici.

Ora l’attenzione è tutta sul tracciato tedesco, che per caratteristiche tecniche rappresenta una vera incognita per Bagnaia: “È un tracciato molto particolare, capiamo dove possiamo essere rispetto ai più veloci”. Il riferimento, neanche troppo velato, è ovviamente a Marquez, che sogna di allungare il suo dominio. Bagnaia, invece, è chiamato a rispondere. Prima che la stagione gli sfugga davvero di mano.

