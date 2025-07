Lazio, Lotito in ospedale: le sue condizioni, la notizia arriva dal Gemelli

Lazio, hanno destato preoccupazione le condizioni del Presidente Claudio Lotito, ricoverato in ospedale dopo che vi si era recato per eseguire una serie di controlli. I tifosi biancazzurri e il mondo della politica sono rimasti in attesa di notizie, ma oggi è stato lo stesso Lotito a rassicurarli.

Dopo due giorni di controlli, anche a livello cardiologico, Claudio Lotito è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia era stato ricoverato l’8 luglio per accertamenti medici e ora ha rassicurato tutti con un messaggio di gratitudine e sollievo.

Al momento dell’uscita dall’ospedale, Lotito ha voluto rivolgere parole di elogio allo staff che lo ha seguito: “Ringrazio il personale medico e sanitario del Policlinico universitario A. Gemelli per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi due giorni”.

Il dirigente ha poi aggiunto un pensiero affettuoso per chi gli è stato vicino in queste ore: “Un grazie sentito anche a chi mi ha fatto sentire il proprio affetto con messaggi, telefonate e gesti di solidarietà“.

Infine, Lotito ha colto l’occasione per esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il sistema sanitario nazionale: “Questa esperienza ha rafforzato in me la fiducia nell’eccellenza della nostra sanità, basata su competenza, umanità e spirito di servizio“.

