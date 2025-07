Home | Calcio sotto shock: 3 anni e mezzo di squalifica per scommesse per l’attaccante

Il mondo del calcio si interroga sul dilagare del fenomeno delle scommesse: un problema che conosciamo bene in Italia, ma che dopo lo scandalo che aveva portato alla retrocessione del Milan del Presidente Colombo e a lunghe squalifiche per giocatori di primissimo piano (si pensi solo a Paolo Rossi e Bruno Giordano) non è mai stato davvero debellato. Anzi.

Ma il problema non è solo italiano. Una squalifica record scuote infatti il calcio inglese: Ryan Bowman, ex attaccante del Cheltenham Town, è stato sospeso per 48 mesi dalla Football Association. La causa? Una serie sconcertante di 6.397 scommesse, molte delle quali su partite di squadre per cui ha militato e, in alcuni casi, incontri a cui ha preso parte personalmente.

La sanzione, resa pubblica questa settimana, arriva al termine di un’indagine approfondita condotta dalla FA. Le scommesse contestate si estendono su un periodo di otto anni, tra il 2015 e il 2023, e coinvolgono l’intera carriera recente dell’attaccante, passato per club delle serie minori inglesi come Exeter City e Shrewsbury Town.

Bowman ha ammesso tutte e 52 le accuse a suo carico senza opporre alcuna resistenza. Solo durante la sua permanenza all’Exeter City (dicembre 2020 – luglio 2021), l’attaccante ha piazzato oltre 2.600 scommesse. Il dato si aggrava ulteriormente con i più di 3.100 pronostici effettuati durante la successiva esperienza allo Shrewsbury Town (agosto 2021 – luglio 2023).

La gravità del fatto, oltre alla frequenza e alla natura delle puntate, ha portato la FA a infliggere una punizione durissima, senza precedenti recenti per numero di scommesse. Bowman, che oggi ha 32 anni, non potrà tornare in campo prima del 2027, una data che, di fatto, potrebbe segnare la fine della sua carriera agonistica.

Nel calcio inglese, dove il tema delle scommesse illegali è sempre più sotto i riflettori, il caso Bowman si candida a diventare un monito pesantissimo.

Leggi anche: