Inter, grosse novità per Calhanoglu e Leoni: cosa sta succedendo

L’Inter si muove con determinazione sul mercato, tra conferme e l’inserimento di giovani su cui costruire il futuro. Nessuna rivoluzione, ma ritocchi mirati, con una strategia chiara: non perdere terreno dalle concorrenti e alzare l’asticella. Il primo segnale arriva dal caso Hakan Calhanoglu, il secondo dalla trattativa per Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma.

“La telenovela Calhanoglu finisce oggi, non ha mai chiesto la cessione all’Inter e sarà un giocatore fondamentale per l’anno prossimo”@DiMarzio pic.twitter.com/EQsT3hvOV9 — Alessandro (@90ordnasselA) July 9, 2025

L’atteso incontro andato in scena a Milano tra la dirigenza nerazzurra e quella del Galatasaray si è risolto in pochi minuti. Il club turco, che puntava sulla voglia di Calhanoglu di tornare a casa, si è scontrato con una richiesta netta: 30 milioni di euro. (continua dopo la foto)

Troppi per i dirigenti di Istanbul, che avevano messo sul piatto appena 10 milioni, mentre alcune voci parlavano di una possibile proposta a quota 17. Il Gala, concentrato sull’affare Osimhen, ha quindi deciso di tirarsi indietro.

Il centrocampista turco, mai realmente intenzionato a forzare l’addio, resterà all’Inter. Rientrerà regolarmente ad Appiano il 26 luglio per il raduno estivo, con la necessità di ricucire lo strappo con l’ambiente dopo le tensioni nate dalle parole di Lautaro e Marotta in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club. Le sirene arabe non lo hanno mai convinto, e l’ipotesi Turchia è ormai archiviata.

Il mancato addio di Calhanoglu si sposa con una grossa novità sul fronte acquisti. L’Inter fa sul serio per Giovanni Leoni, difensore classe 2005 del Parma. L’idea iniziale era quella di finanziare l’operazione con la cessione del turco. Ma il piano è cambiato: Marotta e Ausilio vogliono stringere i tempi e anticipare la concorrenza, in particolare quella del Milan. (continua dopo la foto)

Il Parma chiede 30 milioni, ma l’Inter punta ad abbassare il prezzo. Il club è convinto che Leoni, nonostante i suoi 18 anni, possa già essere utile nel presente, oltre che diventare uno dei pilastri del futuro. Cristian Chivu, che lo ha allenato l’anno scorso a Parma, è il primo sponsor dell’operazione e lo vorrebbe a tutti i costi alla Pinetina.

Con Calhanoglu blindato e Leoni nel mirino, la strategia dell’Inter è delineata: rafforzare senza cedere, investire su profili futuribili ma già pronti, mantenendo alta la competitività in vista di una stagione che si preannuncia ancora una volta di altissimo livello.

