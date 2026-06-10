Il calcio che sta per arrivare al Mondiale 2026 non è solo una questione di squadre, convocazioni e forme fisiche: è anche, e sempre di più, una questione di regole. Nelle ultime ore è diventato più chiaro il perimetro di alcuni cambiamenti che toccano tre punti sensibili del gioco moderno: l’intervento del VAR, la gestione del fuorigioco e la lotta alle perdite di tempo attraverso procedure più rigide sulle sostituzioni. Sono correttivi pensati per rendere le decisioni più veloci e “riproducibili”, ma soprattutto per tagliare le zone grigie in cui negli ultimi anni si è infilata una parte crescente delle polemiche.

Il punto non è stabilire se il calcio diventerà “più giusto” in assoluto: nessun regolamento può eliminare la componente interpretativa. Il punto è che, con queste novità, cambiano i margini dentro cui si decide una partita: cambiano i tempi, cambiano le micro-scelte degli arbitri, cambiano le strategie degli allenatori. E quello che nasce per un grande torneo, spesso finisce per fare scuola anche nei campionati e nelle coppe per club, perché crea abitudini, standard tecnologici e aspettative del pubblico.

Un VAR più presente

Negli ultimi anni il VAR è stato raccontato spesso come una tecnologia “di emergenza”: entra solo su episodi chiave, su errori evidenti, per evitare ingiustizie macroscopiche. Ma nella pratica il confine tra episodio decisivo e episodio “secondario” è sempre stato scivoloso. Il Mondiale 2026 si avvicina con un’idea diversa: non un VAR che guarda soltanto il momento finale dell’azione (gol/non gol, rigore/non rigore, rosso diretto), ma un VAR che può incidere anche su snodi tecnici che oggi vengono percepiti come minori solo finché non diventano maggiori.

La direzione è chiara: correggere alcune decisioni che, pur non rientrando sempre nell’immaginario delle “quattro categorie” classiche, hanno un impatto immediato sulla probabilità di segnare o subire. L’esempio più intuitivo è la gestione di ripartenze e piazzati: un calcio d’angolo assegnato per errore o un rinvio dal fondo invertito non sono dettagli neutri, soprattutto nel calcio moderno dove le squadre costruiscono schemi e catene di pressing proprio su quel tipo di restart. Se un corner “regalato” porta a un gol, la percezione del pubblico è sempre la stessa: un episodio che cambia partita.

Dentro questo quadro, la novità che pesa di più a livello culturale riguarda la possibilità di incidere anche su alcune dinamiche disciplinari: l’idea che il VAR possa intervenire su una seconda ammonizione porta il sistema in una zona che finora era rimasta scoperta. Una seconda ammonizione non è un “rosso diretto”, ma l’effetto è identico: inferiorità numerica, partita che cambia direzione, e spesso anche squalifica. Qui il tema non è aumentare la severità, ma aumentare la qualità della decisione nel momento in cui la decisione produce l’effetto più drastico possibile. È un passaggio che sposta l’equilibrio tra l’arbitro e la sala video: non sostituisce l’arbitro, però alza il livello di controllo su uno dei punti più contestati quando si parla di “episodi”.

Per allenatori e calciatori questo significa due cose molto concrete. Primo: diminuirà lo spazio per “giocare” sul confine tra fallo tattico e ammonizione evitabile, perché un errore disciplinare diventa più esposto a revisione. Secondo: aumenta l’importanza della gestione emotiva. Nel calcio attuale una squadra spesso accetta l’idea che un giocatore ammonito possa restare in campo “ancora un po’” per coprire una fase di partita, confidando anche nel fatto che la seconda ammonizione è un territorio in cui il giudizio umano pesa tantissimo. Se quel territorio si restringe, l’allenatore deve anticipare: cambiare prima, o cambiare modo di difendere.

In sintesi: l’espansione del raggio d’azione del VAR non è una semplice aggiunta burocratica. È un cambio di cornice. Perché tocca episodi che, nel calcio contemporaneo, sono spesso più determinanti del possesso palla complessivo: un corner, una transizione, un cartellino che spezza una catena di duelli. E più il VAR entra in questi snodi, più una partita diventa “arbitrata” anche nel senso operativo del termine: con più verifiche, più standard, più responsabilità distribuita.

Stop alle bandierine in ritardo

Se c’è una scena che negli ultimi anni ha cambiato il volto delle partite, è la bandierina che resta giù mentre l’azione prosegue, anche quando tutti hanno la sensazione che l’attaccante sia in offside. È stata una scelta precisa: far concludere l’azione per poi correggere a posteriori, evitando di fermare un gol regolare. Il problema è che, così facendo, il calcio ha vissuto un paradosso: azioni “finte”, difensori costretti a rincorrere e rischiare contrasti sapendo che forse era tutto inutile, portieri che si espongono a collisioni, e pubblico che esulta per un gol destinato a essere cancellato.

L’idea per il Mondiale 2026 è ridurre drasticamente quel paradosso nelle situazioni più nette. Entra in gioco un sistema di supporto più avanzato al fuorigioco che può inviare un alert audio in tempo reale agli assistenti quando la posizione di offside supera una soglia considerata “chiara”. Qui il dettaglio tecnico diventa enorme: la soglia viene descritta come molto stretta, intorno ai 10 centimetri. Non è un numero casuale: è la scelta di definire un perimetro che non vuole più aspettare la conclusione dell’azione quando l’irregolarità è abbastanza evidente da poter essere segnalata subito senza rimpianti.

Questo, però, non significa “tornare al fuorigioco di una volta”. Non è una cancellazione della tecnologia: al contrario, è tecnologia che entra più vicino al campo e accelera il gesto arbitrale. E la differenza principale, per chi guarda, non è soltanto nel tempo di attesa. È nella narrazione dell’episodio. Con l’alert audio l’azione si interrompe prima: meno frustrazione per la squadra che difende, meno rischi fisici su sprint inutili, meno gol annullati dopo 40 secondi di gioco. È un cambio di esperienza.

Dal punto di vista tattico, si apre un capitolo nuovo per le squadre che giocano con la linea alta. Negli ultimi anni l’interpretazione “aspetta e poi alza” ha concesso agli attaccanti un vantaggio psicologico: provare comunque lo scatto, sperando nel dubbio, con la consapevolezza che l’azione sarebbe stata lasciata vivere. Se le situazioni più nette vengono fermate subito, gli attaccanti devono essere più puliti nel timing: meno corse disperate “tanto poi vediamo”, più attenzione al movimento coordinato. Per le difese, invece, la linea può diventare uno strumento ancora più aggressivo: se la tecnologia ti protegge nelle situazioni chiare, puoi osare un mezzo passo in più sapendo che la partita non ti costringerà a difendere per trenta metri su un’azione già morta.

C’è anche un altro effetto: cambia il modo in cui si discute di fuorigioco. Negli ultimi tempi il dibattito si è spostato sulla geometria millimetrica, sulla parte del corpo, sul frame. Con una soglia “pratica” per l’alzata immediata della bandierina, la discussione si divide: da un lato i fuorigioco chiari vengono gestiti più rapidamente e con meno teatro; dall’altro restano i casi al limite, che continueranno a passare dal VAR e dalle linee virtuali. In altre parole: meno caos dove non serve, ma i margini sottili non spariscono. Si restringono soltanto le situazioni in cui il calcio si costringeva a recitare un’azione completa per poi dichiararla, a posteriori, non valida.

Per il pubblico, la promessa implicita è semplice: più continuità vera e meno continuità “finta”. Per gli arbitri, la sfida è doppia: fidarsi del segnale e, allo stesso tempo, mantenere la capacità di gestire l’eccezione (malfunzionamenti, interferenze, episodi non catalogabili). Per i giocatori, infine, è un richiamo all’essenza: il fuorigioco torna a essere anche un fatto di lettura e disciplina, non soltanto un rebus tecnologico che si risolve dopo.

#avatar #calcio #tg1 ♬ audio originale – RaiNews @rainews Sarà da un centro di Dallas che verranno monitorate le 104 partite del Mondiale di calcio. Un complesso enorme, con un cuore pulsante: la sala Var. L'intelligenza artificiale protagonista di grandi innovazioni. In pochi secondi verranno generati Avatar tridimensionali dei 1.248 calciatori, ognuno scansionato digitalmente per valutare il fuorigioco con estrema precisione. La tecnologia che scende in campo. Le telecamere indossate dagli arbitri verranno stabilizzate in tempo reale così da entrare in prima persona nel cuore dell'azione. E a tre giorni dal fischio d'inizio anche le squadre fanno notizia. Il servizio di Valentina Bisti Valentina Bisti, Tg1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it #Mondiali2026

Dieci secondi per uscire e ripartenze più contate

Se il VAR e il fuorigioco riguardano l’equità delle decisioni, le regole sulle sostituzioni riguardano il ritmo. E il ritmo, oggi, è politica del calcio. Il Mondiale è un evento globale: ogni minuto “morto” diventa una questione di spettacolo, di percezione, di frustrazione. Per questo la linea è intervenire non tanto aumentando i minuti di recupero, quanto togliendo alle squadre la possibilità di “gestire” il tempo attraverso micro-rituali ripetuti.

Uno dei punti più incisivi è la richiesta che il calciatore sostituito lasci il terreno di gioco entro un limite molto stretto: dieci secondi. È una regola che sembra banale finché non la si vede applicata. Perché nel calcio reale le sostituzioni sono spesso strumenti tattici e psicologici: rallentare un momento di pressione avversaria, spezzare il ritmo del pressing, far respirare la squadra, far salire il blocco. Se il tempo per uscire si riduce e si codifica, l’allenatore perde una leva tradizionale di gestione dei finali.

Ma non è solo un problema di “furbizia”. È un problema di organizzazione. Nei tornei, con calciatori abituati a interpretare ogni pausa come un margine utile, l’applicazione uniforme è ciò che farà davvero la differenza. Perché se l’arbitro è coerente, la panchina deve preparare la sostituzione in modo diverso: giocatore pronto, istruzioni già date, sostituzione che diventa un’operazione rapida e non un piccolo teatro. Questo si traduce in un calcio potenzialmente più continuo, ma anche più “stressante” per chi è in vantaggio: non puoi più respirare grazie a una sostituzione lunga, devi saper respirare con il pallone o con una difesa migliore.

In parallelo, l’intenzione di scoraggiare il time-wasting si collega anche alla gestione delle ripartenze e dei restart. Se l’arbitro ha strumenti più netti per richiamare e accelerare, le squadre devono cambiare abitudini: meno discussioni sul punto della rimessa, meno attese “di comodo”, meno sceneggiate. Non significa che spariranno, ma significa che verranno spostate: chi vuole perdere tempo dovrà trovare spazi diversi, perché quello delle procedure sarà più presidiato.

Per i calciatori questo ha una conseguenza immediata: aumenta la responsabilità individuale. Se un sostituito rallenta, non danneggia solo lo spettacolo: danneggia la squadra, perché espone a sanzioni e a situazioni in cui il sostituto deve attendere o la squadra resta temporaneamente scoperta. È un incentivo a uscire con disciplina, a evitare proteste inutili, a non trasformare il cambio in una passeggiata. Per i capitani, diventa un tema di leadership: tenere la squadra dentro le nuove procedure è un modo di evitare guai “gratuiti”.

Infine c’è il tema più grande: la panchina. Nel calcio moderno la gestione dei cambi è sempre più decisiva, ma spesso è anche la zona dove si governa il tempo. Se togli la leva del tempo, resta la leva del gioco. E questo, in prospettiva, può favorire le squadre che sanno difendere attivamente e attaccare in modo ordinato, perché non hanno bisogno di spezzare continuamente la partita per sopravvivere agli ultimi dieci minuti.

Il Mondiale 2026, quindi, non sta solo introducendo nuove regole: sta provando a impostare un nuovo compromesso tra correttezza e fluidità. Un VAR più capace di correggere snodi delicati, un fuorigioco che tenta di evitare azioni “zombie”, e sostituzioni che smettono di essere una scorciatoia per congelare il punteggio. Sarà il campo a dire quanto funzionerà davvero. Ma una cosa è già evidente: chi si adatterà prima, avrà un vantaggio competitivo. E in un torneo breve, il vantaggio di adattamento vale quasi quanto un gol.