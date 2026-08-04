La Serie B prova a cambiare marcia fuori dal campo con una decisione che incide sul cuore economico del campionato: la Lega B ha definito un nuovo impianto per l’assegnazione e la valorizzazione dei diritti audiovisivi, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la visibilità del torneo, rendere più sostenibili i bilanci e ridurre la distanza tra club “di prima fascia” e società che vivono di programmazione e crescita interna. La notizia non è solo un passaggio tecnico: è un segnale politico e industriale, perché tocca il modo in cui la categoria vuole presentarsi al pubblico, agli sponsor e al mercato internazionale. Sullo sfondo c’è una stagione che si annuncia ancora più competitiva: piazze calde, proprietà che cambiano, stadi in trasformazione e un calciomercato sempre più condizionato dai margini finanziari.

Che cosa cambia nel pacchetto e perché la Lega punta sulla “prodotto Serie B”

Il punto di partenza è semplice: la Serie B non può più permettersi di vivere di rendita come “anticamera” della massima serie. Negli ultimi anni il campionato ha dimostrato di essere un prodotto autonomo: rivalità storiche, bacini di tifosi importanti, grande incertezza sportiva e un numero crescente di giovani lanciati nel professionismo. La nuova impostazione dei diritti TV nasce proprio da qui: trasformare la competizione in un contenuto riconoscibile, confezionato meglio e, soprattutto, più vendibile.

In concreto, la Lega interviene su tre leve. La prima è la struttura dell’offerta: più chiarezza sui pacchetti, una maggiore attenzione alla fruizione digitale e un’idea di calendario pensata per valorizzare finestre orarie e “eventi” (big match, derby, giornate narrative) senza snaturare l’equilibrio sportivo. La seconda leva è la qualità editoriale: regia, standard di produzione, accesso ai contenuti, racconti pre e post gara. Oggi il tifoso non si limita ai 90 minuti: cerca spiegazioni, analisi, immagini dietro le quinte, dati e voci. E la Serie B vuole colmare il gap che storicamente la separa dalla Serie A sul piano dell’esperienza audiovisiva.

La terza leva è la dimensione commerciale. La Lega sta spingendo su una valorizzazione che non parli soltanto all’Italia, ma anche a community estere di appassionati, ex giocatori, mercati in cui il calcio italiano mantiene un fascino culturale. Non significa diventare improvvisamente un brand globale, ma presentarsi con un’identità coerente: un campionato difficile, imprevedibile, spesso più “vero” e ruvido, ma proprio per questo capace di agganciare chi ama la competizione pura. In questa strategia rientrano anche iniziative collaterali: contenuti brevi per social e piattaforme, rubriche sui talenti, storytelling delle città e degli stadi, che sono una parte del fascino del torneo.

Dietro queste scelte c’è un dato: la sostenibilità. Il prodotto audiovisivo non è solo una fonte di ricavo; è anche una garanzia di stabilità. In un contesto in cui i costi (stipendi, infrastrutture, logistica) continuano a pesare e le entrate da stadio non sono sempre sufficienti, avere una base più solida dalla distribuzione media diventa fondamentale per programmare, evitare rincorse azzardate e proteggere il campionato da crisi improvvise.

Distribuzione dei ricavi, equilibrio competitivo e impatto su mercato e bilanci

Il tema più delicato, quando si parla di diritti TV, è sempre lo stesso: come distribuire i ricavi senza spaccare la categoria. La Serie B vive una contraddizione strutturale: è un campionato che mette insieme realtà con ambizioni e risorse molto diverse. Da una parte club appena retrocessi che spesso arrivano con strutture da massima serie, contratti pesanti e aspettative immediate. Dall’altra società costruite sulla sostenibilità, con un’identità forte ma con margini economici più stretti. Il nuovo impianto vuole evitare che il divario diventi irreversibile.

La logica è quella di una distribuzione che tenga insieme più criteri: una quota base uguale per tutti (per garantire stabilità), elementi legati alla performance sportiva (per premiare i risultati) e indicatori che valorizzino la capacità di generare interesse (pubblico, seguito, bacino). La sfida è trovare un equilibrio che non trasformi la Serie B in una competizione già “scritta” a tavolino, dove i più forti diventano sempre più forti e gli altri restano a guardare. Se la Lega riuscirà a mantenere un livello minimo di equilibrio competitivo, il prodotto crescerà: perché l’incertezza è uno dei motori principali dell’audience.

Le ricadute pratiche, però, vanno oltre la teoria. Una maggiore certezza sui ricavi da diritti incide direttamente su tre aree:

Calciomercato : un club che conosce il proprio perimetro economico è meno costretto a “scommesse disperate” e può investire su profili funzionali, magari più giovani e valorizzabili.

: un club che conosce il proprio perimetro economico è meno costretto a “scommesse disperate” e può investire su profili funzionali, magari più giovani e valorizzabili. Gestione dei contratti : in B il peso degli ingaggi è spesso la variabile che decide la stagione. Più stabilità significa più possibilità di rinegoziare, programmare, inserire bonus legati agli obiettivi e ridurre il rischio di squilibri.

: in B il peso degli ingaggi è spesso la variabile che decide la stagione. Più stabilità significa più possibilità di rinegoziare, programmare, inserire bonus legati agli obiettivi e ridurre il rischio di squilibri. Infrastrutture e settore giovanile: se una parte delle entrate viene percepita come più affidabile, diventa più facile destinare risorse a campi, centri sportivi, formazione e staff, cioè a ciò che produce valore nel medio periodo.

C’è poi un aspetto meno visibile ma decisivo: l’attrattività verso investitori e sponsor. Una lega che presenta un progetto chiaro sul prodotto media dà un messaggio di solidità. E in un calcio dove la concorrenza per le risorse è altissima, la credibilità organizzativa è già un vantaggio competitivo.

Infine, il rapporto con i tifosi. Il rischio, quando si parla di diritti TV, è sempre quello di spostare tutto sul business e dimenticare la base: chi riempie gli stadi e vive la squadra ogni settimana. La Serie B può trasformare la novità in un’opportunità solo se la fruizione resta accessibile e se l’esperienza migliora davvero: più qualità delle immagini, meno frammentazione confusa, comunicazione più chiara su orari e programmazione, contenuti che aumentino la vicinanza tra squadra e pubblico senza artifici. Se questo accadrà, il cambiamento non sarà solo “di palinsesto”: diventerà un pezzo di rilancio del campionato.