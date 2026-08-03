Home | FIFA e investitori nel Mondiale: perché lo stop ha aperto una frattura

La guerra fredda tra i vertici del calcio mondiale e il blocco europeo è esplosa in piena estate, nel momento in cui club e nazionali stanno preparando una stagione già compressa da calendari, viaggi e nuovi equilibri economici. Al centro della contesa c’è un’idea che ha fatto rumore: aprire il Mondiale a logiche di partecipazione finanziaria esterna, con la possibilità di “vendere” una quota del valore generato dalla competizione a soggetti privati. Un progetto che, nel giro di poche ore, ha generato una reazione durissima da parte di UEFA e di diverse federazioni europee, fino ad arrivare a un passaggio chiave: il ritiro della proposta, accolto come una vittoria politica da chi temeva un precedente pericoloso. Ma lo stop non chiude la questione: la spaccatura resta e rischia di diventare un tema strutturale, destinato a incidere su governance, rapporti di forza e perfino sulla percezione del “prodotto calcio” nei prossimi mesi.

Che cosa c’era davvero sul tavolo e perché l’Europa si è irrigidita

Per capire la portata dello scontro bisogna separare l’impatto simbolico da quello pratico. La proposta, nella sostanza, ruotava attorno a un’operazione di valorizzazione economica: trasformare una parte del valore futuro del FIFA World Cup in un asset finanziario appetibile, aprendo le porte a investitori esterni tramite formule di partecipazione che, agli occhi dei critici, somigliano a una privatizzazione di fatto di un bene collettivo. L’argomento di chi spinge per queste soluzioni è noto: il calcio globale muove ormai cifre gigantesche, l’industria dell’intrattenimento corre e la competizione per attenzione e diritti televisivi è spietata; avere liquidità immediata e partner finanziari “forti” può significare accelerare progetti, investire su eventi, infrastrutture, innovazione digitale e nuovi mercati.

Il fronte europeo, però, ha letto l’operazione in modo radicalmente diverso. La linea è stata netta: non è accettabile che un torneo che appartiene all’intero ecosistema calcistico venga gestito come un pacchetto da spacchettare e collocare sul mercato. Non si tratta solo di romanticismo: è un problema di governance. Se un investitore acquisisce interessi economici diretti su un evento, aumenta la pressione affinché decisioni sportive e politiche (calendari, format, accesso, criteri commerciali, sedi) siano orientate alla massimizzazione del rendimento. E quando il rendimento diventa una bussola, la tentazione di piegare il sistema cresce: più partite, più “contenuti”, più finestre televisive, più tour, più sponsor, meno spazio per tutele sanitarie, per il recupero degli atleti e per la sostenibilità delle competizioni domestiche.

La reazione europea è stata dura anche sul piano dei toni, perché ha toccato un nervo scoperto: la fiducia. Da tempo, in Europa, si avverte il sospetto che le scelte strategiche globali vengano prese con logiche top-down, con consultazioni percepite come formali o tardive. In questa cornice, un progetto del genere è apparso come un “salto di qualità” verso un modello in cui il calcio non è più governato principalmente dalle sue istituzioni sportive, ma dalla sua monetizzazione. E infatti la minaccia, ventilata in modo esplicito, è stata quella di non partecipare alle competizioni FIFA finché il tema fosse rimasto sul tavolo: un’arma politica enorme, perché l’Europa rappresenta una parte decisiva di valore tecnico, mediatico e commerciale del calcio mondiale.

La dinamica che ha portato al ritiro della proposta è quindi anche un segnale: il sistema ha un punto di rottura. Quando l’Europa si muove compatta, può bloccare un percorso. Ma allo stesso tempo la vicenda dimostra che i grandi enti calcistici stanno cercando nuove strade per monetizzare, e che il prossimo tentativo potrebbe arrivare in altra forma, magari più “digeribile” dal punto di vista comunicativo. In altre parole: la partita non finisce, cambia campo.

@skysport Con un comunicato approvato all'unanimità dalle 55 federazioni affiliate, la Confederazione europea ha minacciato di boicottare le competizioni FIFA qualora la proposta di Infantino di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni Fifa a investitori privati: 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 @cosattifra 👆📃 La UEFA ha annunciato che, finché il progetto resterà sul tavolo, le proprie Nazionali non prenderanno parte ad alcuna competizione organizzata dalla FIFA, aprendo così a uno scenario senza precedenti nel calcio internazionale #SkySport #FIFA #UEFA ♬ suono originale – Sky Sport

Le conseguenze: governance, calendario, club e il rischio di un precedente

Lo stop alla proposta è un punto politico, ma non cancella gli effetti collaterali della crisi. Il primo riguarda la governance e il modo in cui le istituzioni calcistiche si relazionano tra loro. Se UEFA ha alzato la voce fino a evocare un’ipotesi di boicottaggio, significa che la tensione non è più confinata a questioni tecniche: è una sfida di potere. In questo quadro, le prossime settimane possono diventare decisive per ridisegnare i tavoli di confronto, le procedure di consultazione e la gestione delle grandi riforme. Se la lezione sarà assimilata, potremmo vedere più trasparenza e più passaggi formali prima di proposte “sensibili”. Se invece prevarrà la logica del braccio di ferro, il calcio rischia di scivolare in una fase di conflittualità permanente.

Il secondo effetto, più vicino al campo, riguarda la pressione sul calendario. La tentazione di trasformare i grandi eventi in macchine ancora più redditizie è direttamente collegata al numero di partite e alla quantità di finestre disponibili. Anche se il tema specifico degli investitori è stato congelato, il bisogno di crescita dei ricavi resta. E quando resta, spesso si traduce in format più lunghi, più competizioni, più tournée, più impegni. Questo impatta su club e nazionali in modo trasversale: gestione dei carichi, prevenzione infortuni, rotazioni, scelte di mercato (rose più profonde), valorizzazione dei giovani e perfino tattica, perché una squadra che gioca ogni tre giorni tende a “semplificare” e a proteggersi.

Terzo punto: i club. Le società europee sono sempre più aziende globali, ma allo stesso tempo dipendono dalla stabilità del sistema. Un clima di scontro istituzionale rischia di produrre incertezza su ciò che conta davvero: quali competizioni saranno centrali, quali finestre saranno protette, quanto varrà un diritto TV in un contesto di conflitto, quale sarà il perimetro di regole economiche e di controllo finanziario. Quando aumentano le incognite, i club cambiano strategia: contratti più flessibili, maggiore attenzione a clausole e assicurazioni, investimenti più mirati su profili “pronti” e meno su progetti a lungo termine. È un effetto domino che si vede anche nei campionati: più volatilità, più oscillazioni di rendimento, più differenze tra chi può permettersi profondità di rosa e chi no.

Infine, il rischio di precedente. Anche se la proposta è stata ritirata, resta una domanda che pesa: l’idea di “finanziarizzare” un torneo globale è stata formulata, discussa e portata vicino a una soglia di realtà. Questo, per definizione, cambia il perimetro del possibile. Oggi lo scontro è sulla proprietà e sull’influenza esterna; domani potrebbe spostarsi su altri strumenti: fondi dedicati, partnership “ibride”, pacchetti di diritti gestiti da veicoli finanziari, quote di ricavi future cedute in cambio di liquidità immediata. Ogni volta che il calcio apre una porta, poi deve gestire ciò che entra.

Per il pubblico, però, la chiave è una: capire se questa battaglia migliorerà la qualità del calcio o la peggiorerà. Perché dietro parole come “governance” e “sostenibilità” ci sono aspetti concreti: la salute dei giocatori, la credibilità delle competizioni, l’equilibrio tra merito sportivo e potere economico. Se la vicenda servirà a fissare limiti chiari e procedure più solide, il sistema potrebbe uscirne più robusto. Se invece diventerà solo un episodio di guerra politica, il rischio è che le tensioni riemergano al prossimo bivio. E nel calcio moderno, i bivi arrivano sempre più spesso.