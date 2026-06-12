Il Milan è entrato nella fase più delicata della sua estate: scegliere l’allenatore che dovrà guidare la prossima stagione non è soltanto una questione di preferenze tattiche o di “nome”, ma un passaggio che inciderà su mercato, gestione dello spogliatoio, identità di gioco e persino sulla struttura decisionale del club. Nelle ultime ore la partita si è trasformata in un confronto a tre: Oliver Glasner resta il profilo più avanti nei ragionamenti, ma Rúben Amorim e Matthias Jaissle continuano a essere valutati con nuovi contatti e appuntamenti fissati in agenda. Sullo sfondo, un elemento chiave: la definizione della figura di Ralf Rangnick come possibile riferimento tecnico, un tassello che aiuterebbe a dare coerenza a un progetto che, senza una “testa” sportiva forte, rischia di diventare un puzzle fatto di decisioni scollegate.

Perché la scelta dell’allenatore è diventata una questione di sistema

La sensazione, attorno al Milan, è che la scelta dell’allenatore non sia più un semplice “casting” tra profili graditi, ma un vero esercizio di architettura societaria. Perché quando un club si ritrova a valutare, in parallelo, un tecnico come Oliver Glasner (allenatore associato a intensità, transizioni rapide, pressione e una gestione molto strutturata delle fasi), un profilo come Rúben Amorim (identità forte, principi chiari, spesso legato a sistemi con difesa a tre e meccanismi codificati) e un tecnico come Matthias Jaissle (allenatore giovane, “modernista”, con un percorso internazionale recente), non sta soltanto scegliendo un uomo: sta scegliendo una direzione.

Ed è qui che entra in gioco il tema della regia tecnica. Se il club vuole impostare una linea stabile, coerente e ripetibile, serve che l’allenatore sia compatibile con una visione sportiva superiore: scouting, costruzione rosa, modello di sviluppo dei giovani, gestione delle risorse e dei contratti. In questo senso, la candidatura di Ralf Rangnick come possibile direttore tecnico viene letta come un tentativo di mettere ordine: non tanto per “commissariare” l’allenatore, quanto per garantire una continuità tra scelte di campo e scelte di mercato. Non è un dettaglio: significa decidere se il Milan vuole un tecnico che detti la linea e chieda giocatori su misura, oppure un tecnico capace di inserirsi in un progetto già definito, facendo rendere al massimo ciò che gli viene messo a disposizione.

La dinamica delle ultime ore racconta proprio questo: Glasner è considerato ancora in vantaggio, ma non esiste una chiusura definitiva. E quando non si chiude, in queste situazioni, non è quasi mai per una singola clausola: è perché si stanno pesando rischi e opportunità. Durata del contratto, potere decisionale sul mercato, staff, gestione dell’area performance, rapporto con i leader dello spogliatoio, compatibilità con le aspettative della dirigenza. In sintesi: non si tratta solo di “chi”, ma di “come” il club vuole funzionare.

Glasner favorito, ma Amorim e Jaissle restano opzioni reali: le differenze che contano davvero

Nel terzetto in valutazione, Oliver Glasner viene percepito come il candidato più vicino alla meta. È un tecnico che, nell’immaginario delle dirigenze moderne, offre due certezze: un’identità chiara e un approccio pragmatico, capace di adattarsi. La sua forza, in questo momento, è l’idea di un allenatore “pronto”, con una gestione solida del gruppo e una cultura del lavoro ad alta intensità. Ma proprio questo porta con sé alcune domande: quanto la rosa attuale è pronta a sostenere ritmi, aggressività e letture richieste da un calcio così esigente? E quanto la società è disposta a supportarlo con operazioni mirate, evitando mezze misure?

Rúben Amorim è una candidatura diversa: più “identitaria”, più legata a principi rigidi che richiedono tempo e adesione totale. In generale, un allenatore con una struttura di gioco forte chiede un contesto che lo segua senza esitazioni: se la squadra vira verso un sistema a tre dietro, cambiano le priorità di mercato (centrali con determinate caratteristiche, esterni a tutta fascia, centrocampisti adatti a coprire tanto campo, attaccanti che lavorano in modo coordinato). Questo significa che scegliere Amorim non sarebbe soltanto scegliere un allenatore, ma accettare un’eventuale trasformazione più profonda della rosa. Ed è un percorso che può essere molto produttivo, ma che raramente funziona a metà: o lo sposi davvero, oppure rischi frizioni e correzioni continue.

Matthias Jaissle, invece, rappresenta il profilo più “in prospettiva”: giovane, con un’idea contemporanea di calcio, spesso associato a un approccio di campo aggressivo e a una gestione moderna del gruppo. Qui il punto non è soltanto tecnico, ma anche contrattuale e di fattibilità: se un allenatore è sotto contratto in un contesto estero, serve capire margini di uscita, tempi, condizioni e disponibilità concreta. E, soprattutto, serve capire quanto il Milan voglia scommettere su un profilo che potrebbe avere bisogno di un periodo di assestamento per leggere Serie A, pressioni ambientali e gestione quotidiana di uno spogliatoio con aspettative elevate.

Quello che sta accadendo, quindi, non è una semplice lista di nomi: è un confronto tra tre modelli di guida tecnica. E i “nuovi contatti” non sono per forza un segnale di indecisione: possono essere l’ultimo passaggio per mettere sul tavolo, in modo comparato, le condizioni che contano davvero (progetto, poteri, mercato, staff, obiettivi, gestione delle risorse).

La variabile tempo: mercato, preparazione e prime scelte irreversibili

Il calendario non aspetta: anche se la stagione ufficiale sembra lontana, i club vivono di finestre operative. Ogni giorno che passa senza una firma aumenta la probabilità che alcune scelte diventino più costose o meno fattibili. Perché la prima fase del mercato estivo è quella in cui si impostano le cessioni strategiche, si bloccano i primi obiettivi e si costruisce la base atletica della preparazione. Un allenatore scelto tardi rischia di ritrovarsi con due problemi: una rosa già indirizzata da scelte precedenti e una preparazione impostata senza la sua impronta.

Nel caso del Milan, questo è ancora più sensibile perché la panchina si intreccia con la definizione di una regia tecnica. Se la figura di Ralf Rangnick dovesse diventare centrale, allora la scelta dell’allenatore dovrebbe essere coerente con il suo approccio: lavoro intenso, attenzione ai dettagli, sviluppo di calciatori funzionali a un’idea di gioco ripetibile. Se invece la struttura dovesse restare più “tradizionale”, con una distribuzione diversa dei poteri, allora aumenterebbe il peso del tecnico nella costruzione della rosa, con conseguenze immediate sulle trattative.

In più c’è un aspetto psicologico: lo spogliatoio. I giocatori percepiscono il vuoto di guida, leggono le indiscrezioni, capiscono quali profili sono in corsa e immaginano cosa potrebbe cambiare per loro. Un nuovo allenatore porta gerarchie, richieste, concetti e spesso “nuovi leader”. La società deve evitare che l’attesa diventi rumore di fondo, perché quel rumore finisce per condizionare anche la gestione dei singoli casi: chi parte, chi resta, chi rinnova, chi viene messo sul mercato.

Per questo la corsa tra Glasner, Amorim e Jaissle va letta come una partita a scacchi: chiudere presto non è sempre la soluzione migliore, ma chiudere tardi può costare punti ancora prima di scendere in campo. La sensazione è che il club stia cercando di prendere una decisione che non sia solo “la migliore oggi”, ma la più sostenibile nei prossimi mesi: perché l’allenatore non sarà soltanto l’uomo delle domeniche, ma il primo interprete di un progetto che il Milan vuole rendere finalmente stabile, riconoscibile e competitivo.