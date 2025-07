Pronostico Wimbledon: statistiche e analisi Sabalenka-Anisimova

Le semifinali femminili di Wimbledon rappresentano uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. Quest’anno, quattro protagoniste – Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova, Iga Swiatek e Belinda Bencic – si contendono l’accesso a una finale storica, tutte accomunate dal sogno di conquistare il loro primo titolo ai Championships. Osserviamo da vicino statistiche, pronostici e dettagli sulle sfide di questa emozionante giornata.

Semifinali di Wimbledon: statistiche e precedenti chiave

La giornata di Wimbledon vede scendere in campo le seguenti due partite:

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova

vs Iga Swiatek vs Belinda Bencic

Entrambe le sfide presentano incroci interessanti dal punto di vista statistico e storico:

Sabalenka è l’unica ad aver già raggiunto la semifinale a Wimbledon , ma non ha mai superato questo turno. Nei precedenti contro Anisimova , la statunitense è avanti per 5-3, sebbene le ultime vittorie risalgano al periodo 2019-2022. Tuttavia, nei tornei del Grande Slam, il bilancio è in perfetta parità, con l’ultimo successo di Sabalenka agli ottavi dell’ultimo Roland Garros .

è l’unica ad aver già raggiunto la semifinale a , ma non ha mai superato questo turno. Nei precedenti contro , la statunitense è avanti per 5-3, sebbene le ultime vittorie risalgano al periodo 2019-2022. Tuttavia, nei tornei del Grande Slam, il bilancio è in perfetta parità, con l’ultimo successo di agli ottavi dell’ultimo . Swiatek ha finalmente spezzato il tabù delle semifinali londinesi, raggiungendo questo traguardo in tutti gli Slam. La polacca ha battuto Bencic nell’ultimo confronto a Wimbledon dopo una rimonta combattuta, ma la svizzera arriva da una stagione di rinascita dopo la maternità, sostenuta da importanti successi nei turni precedenti.

Le quote favoriscono Sabalenka e Swiatek, ma il percorso delle avversarie e la pressione di una semifinale Slam potrebbero riservare sorprese.

Le semifinali femminili di Wimbledon promettono spettacolo e incertezza. Sabalenka e Swiatek partono da favorite secondo i pronostici, ma Anisimova e Bencic hanno dimostrato grande solidità e capacità di ribaltare i pronostici. Ecco un riepilogo delle quote suggerite dagli esperti:

Incontro Risultato Pronosticato Swiatek vs Bencic 1-2 per Bencic (sfida equilibrata) Sabalenka vs Anisimova 2-1 per Sabalenka (pronostico favorito)

In attesa di scoprire chi arriverà in finale, gli appassionati possono seguire tutte le fasi decisive di Wimbledon con le nostre analisi e approfondimenti. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!