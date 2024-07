Chiesa in uscita dalla Juventus. Come sappiamo ormai da tempo, l’ala della Nazionale non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore bianconero Thiago Motta ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno, peraltro dopo una stagione in cui potrebbe recitare il ruolo dell’escluso di lusso, la Juventus sta cercando soluzioni che possano anche accontentare il giocatore.

Thiago Motta tornerà presto al centro sportivo Continassa e naturalmente Chiesa sarà coinvolto nell’attività con i suoi compagni di squadra. I prossimi giorni saranno cruciali per valutare il suo futuro, dato che il suo contratto scade tra circa 11 mesi. Recentemente sono circolate voci riguardo un interesse da parte di una squadra della Premier League, in particolare il Tottenham, ma al momento non ci sono conferme.

“Dopo il mancato approdo alla Roma, che ha optato per Soulé, non escludiamo sviluppi sorprendenti in futuro, soprattutto verso la fine del mercato”, scrive il super esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Nei giorni scorsi si è anche parlato della possibilità di un suggestivo scambio con il Napoli che coinvolga Raspadori, un’opzione gradita agli allenatori delle due squadre, anche se nessuno lo dichiara apertamente al momento. L’obiettivo della Juventus è trovare una soluzione entro il 30 agosto per evitare il rischio concreto, praticamente certo, di perdere Chiesa a parametro zero.