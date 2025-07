Il panorama calcistico mondiale ha recentemente visto l’emergere di nuovi talenti nella linea difensiva, con alcuni nomi che stanno diventando sempre più rilevanti sia per il loro contributo in campo che per il loro valore economico. Uno studio approfondito del CIES Football Observatory ha stilato una classifica aggiornata dei dieci difensori più preziosi al mondo, sottolineando non solo le capacità tecniche di questi giocatori, ma anche il loro impatto finanziario all’interno del mercato.

Josko Gvardiol: un talento croato in ascesa

Al vertice della lista si colloca Josko Gvardiol, un giovane difensore centrale del Manchester City. Nato nel 2002, Gvardiol si è rapidamente affermato sotto la guida di Pep Guardiola, mettendo a segno 96 presenze con la squadra inglese. Cresciuto calcisticamente nella Dinamo Zagabria, ha fatto il suo ingresso sulla scena internazionale con il RB Lipsia prima di passare al Manchester City per la significativa cifra di 90 milioni di euro. La sua valutazione attuale, pari a 93,7 milioni di euro, testimonia il suo status di pilastro difensivo globale.

I criteri di valutazione del CIES

Lo studio del CIES è il risultato di un’analisi approfondita che prende in considerazione diversi fattori: dall’età alle prestazioni recenti, passando per la durata del contratto e l’influenza esercitata nella squadra di appartenenza. Tali elementi, combinati con gli algoritmi e i parametri economici del CIES, hanno permesso di stabilire il valore di mercato dei difensori. Questo approccio analitico ha portato a una classifica che vede Gvardiol superare concorrenti di grande calibro, consolidando la sua posizione al top.

Gli altri nomi nella lista

La classifica del CIES prosegue con Alex Balde, difensore del Barcellona, valutato 85,6 milioni di euro, e Nuno Mendes del Paris Saint-Germain, quotato a 75,6 milioni di euro. Nel quarto posto troviamo Jeremie Frimpong del Liverpool, mentre il quinto è occupato da Trent Alexander-Arnold che, secondo la classifica, ora gioca per il Real Madrid. Chiudono la top ten nomi come Milos Kerkez, Achraf Hakimi e Destiny Udogie. Quest’ultimo, in forza al Tottenham, viene valutato 51 milioni di euro.

L’importanza di avere difensori di alto livello è ormai chiara, e la classifica del CIES mette in luce chi, attualmente, sta dettando le regole nel mondo del calcio. Oltre al valore economico, emerge un ritratto di giovani talenti che rappresentano il futuro del loro ruolo. Questi giocatori non solo migliorano le loro squadre, ma attraggono anche forti investimenti in un mercato calcistico in continua evoluzione.

