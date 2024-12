Il 2024 è stato un anno denso di colpi di scena per il calcio, caratterizzato da gol straordinari che hanno entusiasmato i tifosi di tutto il mondo. Dalle prodezze individuali che hanno lasciato senza fiato agli schemi corali perfettamente eseguiti, il panorama calcistico ci ha regalato momenti di pura magia.

In questo articolo, abbiamo selezionato la top 10 dei gol più spettacolari dell’anno, mettendo in evidenza le giocate che hanno fatto la differenza nei campionati più prestigiosi e nelle competizioni internazionali. Scoprirete le reti che hanno consacrato giovani talenti e confermato invece la classe dei campioni affermati. Riviviamo quindi le emozioni più intense attraverso una carrellata di capolavori calcistici. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Mateo Villalba/Getty Images)

10. Anton Gaaei vs Utrecht

Il 4 dicembre 2024, durante la partita di Eredivisie tra Ajax e FC Utrecht, il difensore dell’Ajax Anton Gaaei ha segnato un gol spettacolare al 25esimo minuto, siglando la rete dell’1-1. Il suo micidiale tiro di destro da fuori area si è infilato nell’angolo superiore destro della porta, infiammando l’esultanza dei tifosi presenti alla Johan Cruijff ArenA. Questo gol è stato definito da alcuni media come un possibile candidato al “Gol della Stagione“. La partita si è poi conclusa con un pareggio per 2-2, con un’autorete del portiere dell’Ajax, Remko Pasveer, che ha permesso all’Utrecht di ottenere un punto prezioso.

9. Dusan Tadic vs Adana Demirspor

Il 3 aprile 2024, durante la partita di Süper Lig tra Fenerbahçe e Adana Demirspor, Dusan Tadić ha segnato un gol straordinario con un pallonetto da circa 47 metri, sorprendendo il portiere avversario fuori posizione. Un gol sensazionale, che è stato addirittura il più lontano mai realizzato dal Fenerbahçe in Süper Lig dal 2014/15, secondo i dati di Opta. La partita si è conclusa con una vittoria per 4-2 del Fenerbahçe.

8. Angel Di Maria vs Estrela Amadora

Il 23 novembre 2024, durante la partita di Coppa di Portogallo tra il Benfica e l’Estrela Amadora, Ángel Di María ha sfornato una prestazione fuori dal comune, degna della sua nomea di fenomeno assoluto, segnando una tripletta in soli 17 minuti. Il secondo gol dell’argentino è stato particolarmente spettacolare: al 5º minuto, ha realizzato una rovesciata dal limite dell’area, sorprendendo il portiere avversario e infiammando i tifosi presenti allo stadio. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante del Benfica per 7-0, garantendo alla squadra l’accesso agli ottavi di finale della competizione.

7. Kamil Zapolnik vs ŁKS Łódź

Il 4 marzo 2024, durante la 23ª giornata della Ekstraklasa polacca, Kamil Zapolnik ha segnato un gol spettacolare in rovesciata nella partita tra Puszcza Niepołomice e ŁKS Łódź. Al 29esimo minuto, con il punteggio ancora sullo 0-0, Zapolnik ha ricevuto un cross dalla destra e, con un’acrobatica rovesciata dal limite dell’area, ha infilato il pallone nell’angolo alto della porta avversaria, lasciando il portiere senza possibilità di intervento. Media e tifosi hanno hanno definito il gol come uno dei candidati al “Gol della Stagione” in Ekstraklasa. La partita si è conclusa con la vittoria di Puszcza Niepołomice per 1-0, grazie alla prodezza di Zapolnik.

6. Patrick Bamford vs Peterborough United

Il 7 gennaio 2024, durante la partita di FA Cup tra Leeds United e Peterborough United, Patrick Bamford ha segnato un gol straordinario che ha attirato l’attenzione di attetti ai lavori e non in tutto il mondo. Al 53esimo minuto, Bamford ha controllato un passaggio lungo con il petto e ha realizzato una potente volée che si è infilata nell’angolo superiore della porta avversaria, contribuendo alla vittoria per 3-0 del Leeds. Questo gol è stato descritto come un “belter” e un “wondergoal” dalla BBC Sport.

5. Dany Mota vs Genoa

Il 9 marzo 2024, durante la partita di Serie A tra Genoa e Monza allo Stadio Luigi Ferraris, l’attaccante del Monza Dany Mota ha segnato un gol spettacolare al 18esimo minuto. Su un cross di Andrea Colpani, Mota si è coordinato perfettamente e ha realizzato una sforbiciata acrobatica dal limite dell’area, infilando il pallone nell’angolo opposto della porta difesa da Martinez. Un capolavoro tecnico che ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi, tanto da essere considerato uno dei candidati al “Gol dell’Anno” in Serie A. La Lega Serie A ha successivamente premiato la rovesciata di Dany Mota come “Goal of the Season” per la stagione 2023/2024. La partita si è conclusa con la vittoria del Monza per 3-2, consolidando la posizione della squadra in campionato.

4. Mohammed Kudus vs Manchester City

L’attaccante del West Ham Mohammed Kudus ha segnato il gol della stagione nella sconfitta degli Hammers contro il Manchester City, domenica 19 maggio 2024. Kudus accorciato le distanze con un gol sensazionale su calcio d’angolo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il suo gol si è rivelato l’unica consolazione per gli ospiti, che hanno perso 3-1 all’Etihad Stadium. La vittoria ha confermato il Manchester City come campione della stagione 2023/2024 della Premier League, vincendo il suo quarto titolo consecutivo. Nel frattempo, il gol di Kudus è stato il suo ottavo in Premier League, portando a 14 le sue reti totali, compresi 6 assist.

3. Federico Valverde vs Manchester City

Il 9 aprile 2024, durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City al Santiago Bernabéu, Federico Valverde ha realizzato un gol straordinario. Al 79esimo minuto, su un cross millimetrico di Vinicius, Valverde ha eseguito una potente volée al volo, infilando il pallone sul secondo palo della porta difesa da Ederson. Questo gol ha contribuito al pareggio per 3-3 tra le due squadre. La UEFA ha successivamente premiato questa rete come “Goal of the Season” per la stagione 2023/2024, riconoscendo la sua tecnica impeccabile e l’importanza nel contesto della competizione.

2. James Philogene vs Rotherham United

Il 13 febbraio 2024, durante una partita di Championship tra Hull City e Rotherham United, Jaden Philogene ha segnato un gol incredibile con una rabona che ha lasciato tutti senza parole. Al 55esimo minuto, Philogene ha ricevuto il pallone sulla fascia sinistra, e con una tecnica spettacolare, ha calciato il pallone dietro la gamba destra con la sinistra, facendo partire un tiro preciso e potente che si è infilato nell’angolo opposto della porta avversaria. Questa prodezza tecnica ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi e degli esperti di calcio, ed è stata subito considerata uno dei gol più belli della stagione in Championship. Il gol di Philogene è stato così impressionante che è stato nominato per il FIFA Puskás Award 2024, riconoscendo la sua difficoltà e bellezza.

1. Yassine Benzia vs Sudafrica

L’algerino Yassine Benzia ha messo a segno una splendida doppietta per pareggiare il 3-3 contro il Sudafrica martedì sera. I verdi sono stati i primi a passare in vantaggio, ma spronati dalla sconfitta, i Bafana Bafana si sono ripresi 12 minuti dopo e hanno pareggiato i conti grazie al gol di Themba Zwane. Il centrocampista del Mamelodi Sundowns ha raddoppiato il bottino poco dopo l’intervallo, ma le squadre sono state riportate in parità dal capitano dell’Algeria Yacine Brahimi al 53esimo. Al 67esimo minuto, su un cross dalla destra, Benzia ha eseguito una rovesciata acrobatica, infilando il pallone nell’angolo superiore della porta avversaria. Questo gesto tecnico è stato nominato per il FIFA Puskás Award 2024, riconoscendo la sua bellezza e difficoltà.

