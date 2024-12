Il 2024 ha visto realizzarsi alcuni trasferimenti dal notevole impatto economico. Quello più rilevante è stato senza ombra di dubbio il passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid. L’ingaggio del fuoriclasse francese è però avvenuto a parametro zero.

Un altro trasferimento che ha fatto discutere – soprattutto nel nostro campionato – è stato il divorzio tra il Napoli e Osimhen, con il nigeriano che si è unito al Galatasaray con un prestito di una stagione. Ma andiamo a scoprire quali sono stati i trasferimenti più costosi del 2024: chi ha speso di più sul mercato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

5. Moussa Diaby

Moussa Diaby è stato uno degli esterni più pericolosi della Premier League durante la scorsa stagione. Acquistato nell’estate del 2023 dal Bayer Leverkusen per circa 52 milioni di sterline, è stato subito protagonista con la maglia dell’Aston Villa segnando 10 gol e 9 assist in 54 presenze complessive, e aiutando la squadra di Unai Emery a qualificarsi per la Champions League. Dopo una sola stagione al Villa Diaby ha attirato le attenzioni della potenza saudita Al-Ittihad, che lo ha ingaggiato per l’esorbitante cifra di 60 milioni di euro nel luglio 2024.

L’esterno destro ha firmato un contratto fino al 2029 con uno stipendio lordo di quasi 20 milioni di sterline all’anno. Intervenuto sui propri canali social, il giocatore ha dedicato un messaggio di saluto all’Aston Villa dopo aver ufficializzato l’addio: “Ho sempre dato il massimo per aiutare il club e la squadra, abbiamo vissuto momenti bellissimi che rimarranno nella mia memoria. Abbiamo avuto una stagione fantastica, con momenti di gioia e felicità. Insieme abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. L’anno prossimo il club parteciperà alla Champions League e gli auguro di avere successo. È una stagione che ricorderò per sempre. Villans, non vi dimenticherò“. Finora in stagione Diaby è riuscito a collezionare un solo gol e 10 assist in appena 12 presenze con la sua nuova squadra.

(Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

4. Pedro Neto

Non è una novità che il Chelsea rientri nelle classifiche degli acquisti più costosi. Il club londinese è abituato a trascorrere sessioni di mercato all’insegna della “spesa pazza” e anche l’ultima finestra estiva non ha fatto eccezione. 11 giocatori acquistati, di cui 9 pagati, 1 ingaggiato in prestito e uno a titolo gratuito. L’acquisto più costoso è stato proprio quello di Pedro Neto, che è stato prelevato dal Wolverhampton per circa 60 milioni di euro.

Il giocatore ha firmato un contratto di sei anni con i Blues a circa 9 milioni di euro stagionali. Con tre gol e 11 assist, Neto ha mostrato una forma eccellente per i Wolves nella precedente stagione, nonostante abbia sofferto di due diversi problemi al tendine del ginocchio che lo hanno costretto a stare lontano dai campi per circa tre mesi complessivi. Il nazionale portoghese ha cominciato a giocare da titolare le partite con la maglia del Chelsea e attualmente ha collezionato 3 gol e 5 assist in 18 presenze tra Premier e Conference League.

(Foto di Shaun Brooks – CameraSport via Getty Images)

3. Leny Yoro

62 milioni di euro è stata la cifra che il Manchester United ha dovuto sborsare per assicurarsi le prestazioni di Leny Yoro dal Lille. Il 18enne difensore ha firmato un contratto quinquennale a quasi 4 milioni di euro a stagione. La firma di Yoro ha aiutato il Lille, che si trovava in una situazione difficile: il giocatore aveva ancora un anno di contratto e avrebbe potuto accordarsi con un altro club a partire da gennaio. Nella scorsa stagione Yoro ha collezionato 41 presenze in tutte le competizioni e ha segnato tre gol.

Il giocatore si è mostrato entusiasta al momento della firma con i 20 volte campioni d’Inghilterra: “Firmare per un club con la statura e l’ambizione del Manchester United così presto nella mia carriera è un onore incredibile. Fin dalle prime conversazioni con il club, hanno delineato un piano chiaro per il mio sviluppo a Manchester nell’ambito di questo entusiasmante progetto e hanno mostrato molta attenzione per me e la mia famiglia“. Purtroppo la sfortuna ha colpito Yoro in fretta: un grave infortunio alla caviglia durante il tour pre-season dello United lo ha messo fuori gioco per tre mesi, facendogli saltare la prima porzione di stagione.

(Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

2. Dominic Solanke

Uno dei trasferimenti più impattanti della finestra di mercato estiva 2024 è stato indubbiamente quello di Dominic Solanke dal Bournemouth al Tottenham per 64,3 milioni di euro. il 26enne ha firmato un contratto di sei anni, fino al 30 giugno 2030. In 216 presenze complessive con la maglia del Bournemouth Solanke ha collezionato 77 gol e 31 assist. L’ultima stagione è stata quella della consacrazione, in cui ha segnato 19 volte in 38 partite. Un vero e proprio rifinitore in area, con 17 centri nell’ultima stagione provenienti dall’interno dell’area.

Finora con la maglia degli Spurs il centravanti inglese ha totalizzato 21 presenze, condite da 7 gol e 4 assist. Solanke è l’uomo giusto al momento giusto per il Tottenham, che erano alla ricerca un centravanti di peso da quando Harry Kane è stato venduto al Bayern Monaco. Richarlison e Heung-Min Son hanno giocato in quel ruolo, ma sono state solamente soluzioni provvisorie. Con il ritorno degli Spurs nelle competizioni europee e l’intenzione di puntare al vertice, Solanke sembra essere l’acquisto l’ideale.

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

1. Julian Alvarez

Il trasferimento più costoso del 2024 è stato realizzato dall’Atletico Madrid, che per 75 milioni di euro si è aggiudicato le prestazioni di Julian Alvarez acquistandolo dal Manchester City. L’attaccante argentino ha firmato un contratto di sei anni a sei milioni di euro a stagione. Nella sua avventura in Inghilterra ha vinto praticamente qualsiasi cosa: due Premier League, una Champions League e una FA Cup. Ha giocato 103 partite per il City in tutte le competizioni, segnando 36 gol e fornendo 18 assist.

Il poco spazio riservatogli, vista la presenza nello stesso ruolo di un certo Erling Haaland, lo ha convinto a cercare una nuova esperienza. L’importo di 82 milioni di sterline rappresenta una vendita record per il City e anche la quinta vendita più grande a un club straniero nella storia della Premier League. Tra campionato e coppe finora Julian Alvarez ha collezionato 25 presenze con la maglia dell’Atletico Madrid, condite da 12 gol e 2 assist.