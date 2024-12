Ogni anno, la rivista Forbes pubblica la sua classifica dei calciatori con i guadagni più elevati a livello globale. Per calcolare le loro entrate, vengono sommati gli stipendi ricevuti dai club per la stagione 2024-25, che comprendono salario base, bonus e, in alcuni casi, i compensi derivanti dai diritti d’immagine.

Inoltre, vengono considerati i guadagni extra-campo, come quelli provenienti da sponsorizzazioni, apparizioni pubbliche, merchandising legato al loro nome e attività personali che gestiscono direttamente. Andiamo allora a scoprire chi sono stati i calciatori più pagati nel 2024. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by MB Media/Getty Images)

10. Kevin De Bruyne

Con un guadagno complessivo di 36 milioni di dollari (36 milioni di euro) Kevin De Bruyne compare all’ultimo posto della nostra top-10. Il suo reddito proviene in via quasi esclusiva dal ricco contratto che lo lega al Manchester City (35 mln di dollari), mentre i ricavi extra-campo ammontano “solo” a 4 milioni di dollari. Con un contratto del genere non sarà stato difficile per il trequartista belga dire di no all’Arabia Saudita.

(Photo by Naomi Baker/Getty Images)

9. Sadio Mané

Sadio Mané ha sempre dimostrato di avere un cuore grande devolvendo considerevoli porzioni del suo stipendio per aiutare il suo Senegal attraverso il finanziamento di diversi progetti. Oltre a sostenere il suo paese attraverso donazioni personali, come la costruzione di scuole, ospedali e infrastrutture, ha anche creato opportunità per i giovani, ispirando molti con la sua carriera. Il suo guadagno complessivo nel 2024 è pari a 52 milioni di dollari (48 mln di euro). La maggior parte dei ricavi deriva dallo stipendio multimilionario che il giocatore trentaduenne percepisce all’Al-Nassr.

(Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

8. Mohamed Salah

Il marchio di Mohamed Salah è uno dei più potenti tra gli sportivi a livello internazionale e prende dall’Inghilterra, al Nord Africa passando anche per il Medio Oriente. Nel 2024 l’attaccante egiziano ha guadagnato 53 milioni di dollari (49 mln di euro). Il suo ricco contratto con il Liverpool gli consente di percepire uno stipendio di 35 mln di dollari a stagione, mentre i suoi ricavi extra-campo arrivano a toccare quota 18 mln di dollari. Tra i principali sponsor ci sono Adidas, con cui ha un contratto per le sue scarpe da calcio, e Vodafone. Ha anche partnership con Pepsi, Uber, e Opel, tra gli altri.

Salah sorridente durante la gara tra Sierra Leone ed Egitto

7. Vinicius Jr

Vinicius Jr è un talento in rampa di lancio sia a livello sportivo che finanziario. A 24 anni il suo contratto con il Real Madrid ha già cifre esorbitanti: 40 milioni di dollari di stipendio. In America Latina il suo brand è estremamente popolare. I guadagni derivati dagli 11 accordi commerciali che il brasiliano ha sottoscritto con marchi diversi lo hanno portato ad accumulare nel 2024 un guadagno complessivo di 55 milioni di dollari.

Vinicius esulta per il successo ottenuto dal Real Madrid contro il Lipsia negli ottavi di Champions League

6. Erling Haaland

Con un guadagno complessivo pari a 60 milioni di dollari, Erling Haaland si piazza al sesto posto di questa particolare classifica stilata da Forbes. Il suo impatto con la maglia del Manchester City è stato devastante e ha portato la squadra alla vittoria di qualsiasi trofeo. Trova ampia giustificazione quindi il contratto da 46 milioni di dollari a stagione firmato dall’attaccante norvegese, che fuori dal campo percepisce invece 14 milioni di dollari dagli accordi commerciali con diversi sponsor.

(Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

5. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé è ormai da diversi anni una delle figure più iconiche e rilevanti nel panorama calcistico internazione. Il suo passaggio al Real Madrid ha contribuito – se possibile – a rendere ancora più mainstream il suo personaggio. Nel 2024 l’attaccante francese ha guadagnato complessivamente ben 90 milioni di euro, di cui 70 sono provenienti dallo stipendio percepito grazie all’accordo firmato con i blancos e 20 sono invece redditi-extra campo. Tra gli accordi di sponsorship più noti ci sono quelli con Nike, Hublot, Puma e Oakley. Inoltre, Mbappé è coinvolto in attività di marketing legate a EA Sports per la serie FIFA e ha una sua linea di prodotti.

4. Karim Benzema

Il suo primo anno in Arabia Saudita è stato deludente per via dei continui infortuni, mentre quest’anno le cose sembrano andare meglio in campo. Sotto il punto di vista economico invece Karim Benzema non si è mai potuto lamentare da quando ha firmato il suo contratto con l’Al-Ittihad. Il Pallone d’Oro infatti percepisce lo stipendio record di 100 milioni di dollari all’anno e con 104 milioni complessivi (96 mln di euro) è il quarto calciatore più pagato nel 2024.

(Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

3. Neymar

L’avventura in Arabia Saudita di Neymar è cominciata in modo disastroso con la rottura del crociato dopo sole 5 presenze. Nel frattempo però gli affari per lui vanno a gonfie vele. Il suo marchio è uno dei più potenti al mondo tra gli sportivi e con un profilo Instagram da 225 milioni di follower è richiestissimo dai brand più famosi di tutto il mondo. Nel contratto firmato con l’Al-Hilal l’ex PSG ha ricavato alcuni privilegi da semidio come un jet privato, una flotta di auto di lusso, una villa per il suo personale e la possibilità di convivere con la sua fidanzata, una cosa che teoricamente la legge islamica vieterebbe. I suoi guadagni nel 2024 hanno toccato quota 110 milioni di dollari. Di questi 80 provengono dallo stipendio e 30 invece dai redditi extra-campo.

2. Lionel Messi

Uno come Lionel Messi non può che terminare sempre nei primissimi posti di pressoché qualsiasi classifica. Con un account su Instagram da oltre 500 milioni di follower, la Pulce è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più influenti del globo terrestre. Il suo stipendio con l’Inter Miami ammonta a 60 milioni di dollari all’anno, mentre fuori dal campo ne guadagna 75. La vittoria del Mondiale nel 2022 ha consacrato ancora di più – qualora ce ne fosse bisogno – la polarità del suo marchio. Recentemente ha anche aperto la sua società di produzione che si occuperà della creazione di contenuti multimediali, chiamata 525 Rosario, dal nome della sua città natale in Argentina e dell’indirizzo della sua casa di famiglia. Nel 2024 Messi ha guadagnato la cifra ridicola di 135 milioni di dollari.

(Photo by Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

1. Cristiano Ronaldo

In cima alla classifica stilata da Forbes c’è Cristiano Ronaldo, che si conferma leader per il secondo anno consecutivo. Ma d’altronde l’ingaggio monstre che percepisce dall’Al-Nasr è letteralmente impareggiabile: 220 milioni di dollari a stagione. Nel 2024 CR7 ha guadagnato la bellezza di 285 milioni di dollari. Fuori dal campo però il rivale Messi lo ha battuto. I ricavi provenienti dagli accordi di sponsorship infatti per il portoghese sono “solo” 65 milioni di dollari, contro i 75 del collega argentino. I suoi 900 milioni di follower su Instagram lo rendono però l’atleta più popolare del pianeta. Oltre ai suoi accordi commerciali con brand come Nike, con cui ha un contratto a lungo termine, Clear, Herbalife, Tag Heuer, Jacob & Co. e Muvi, Ronaldo ha avviato anche attività con il suo marchio personale: hotel, cliniche per il trapianto dei capelli e persino profumi e biancheria intima.

(Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

