Home | Milan, un’altra grana: assalto dall’Arabia per un top player rossonero

Il calciomercato del Milan sembra essersi trasformato in una corsa a ostacoli. Prima il discusso addio di Theo Hernandez, poi la beffa Archie Brown sfumato all’ultimo in volo verso Istanbul, e ora un nuovo fronte rischia di aprirsi. Dall’Arabia Saudita arriva infatti un altro assalto inatteso.

Nel mirino dell’Al Nassr sarebbe finito Christian Pulisic, top player dell’attacco del Milan nelle ultime due stagioni. Il fantasista americano, che ha un contratto fino al 2027, è considerato incedibile dal club. Il ds Igli Tare ha giĂ definito Pulisic “un giocatore fondamentale per la prossima stagione” e ha messo in agenda un rinnovo fino al 2029 con adeguamento dell’ingaggio.

Ma quando in mezzo c’è un club saudita, il “no” non è mai definitivo. L’Al Nassr, fresco del rinnovo a Cristiano Ronaldo e guidato da Jorge Jesus, ha risorse pressoché illimitate e l’ambizione di costruire una rosa da sogno. E il nome di Pulisic è segnato in rosso.

Il Milan si è già attivato per blindare il suo numero 11, ma il pericolo è reale. I precedenti parlano chiaro: dagli assalti riusciti a calciatori europei fino ai colpi dell’ultima ora, il calcio saudita ha dimostrato di poter capovolgere situazioni anche consolidate. In questo caso non si parla ancora di cifre, ma è evidente che una proposta fuori mercato metterebbe a dura prova la strategia di resistenza rossonera.

Al momento il club di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di trattare: Pulisic rappresenta uno dei principali volti tecnici e commerciali della squadra e perderlo, soprattutto senza un’alternativa pronta, sarebbe un altro scossone dopo un’estate già ricca di colpi di scena.

La priorità , adesso, è velocizzare il rinnovo: aspettare ancora, con una scadenza a medio termine (2027), vorrebbe dire esporsi inutilmente a nuovi rischi non solo adesso, ma anche nella prossima stagione. E in questo mercato, chi aspetta, spesso perde.

Leggi anche: