Milan, beffa clamorosa sul mercato: l’acquisto sfuma proprio all’ultimo secondo

L’addio polemico di Theo Hernandez al Milan ha lasciato ferite profonde, non solo nei tifosi ma anche nei piani dirigenziali. Il club aveva individuato in fretta il profilo giusto per sostituirlo e si era mosso con decisione, forte di quella che sembrava essere un’intesa totale con il giocatore.

Ma quello che doveva essere un colpo chiuso in pochi giorni si è trasformato in un piccolo thriller internazionale, condito da false notizie, jet fantasma e un finale inaspettato che ha lasciato tutti di sasso. E anche qualche dubbio sull’accordo così stretto con il giocatore, visto che nel calcio di oggi difficilmente si può costringere un calciatore ad andare dove non vorrebbe. (continua dopo la foto)

Il nome in questione era quello di Archie Brown, terzino sinistro inglese classe 2002 in forza al Gent. Il Milan, almeno sulla carta, aveva raggiunto un accordo completo con il giocatore e aveva formalizzato un’offerta ufficiale al club belga. Ma nella giornata di venerdì 11 luglio, quando già si aspettava Brown a Milano per le visite mediche, è scoppiato il caos.

Dal Belgio è rimbalzata la notizia che il calciatore fosse in volo verso Istanbul, imbarcato su un jet privato messo a disposizione dal Fenerbahce, capace di bruciare il Milan sul tempo. Una notizia che ha generato il panico tra i tifosi rossoneri e l’assalto degli utenti turchi agli account social del giocatore.

In realtà, la notizia era una bufala. Il fantomatico jet privato non era mai decollato, né tantomeno Brown era salito a bordo. Il giocatore, nel pomeriggio di venerdì, si era rifugiato in casa, in attesa che Gent e Milan trovassero un’intesa. Ma il colpo di scena è arrivato nella mattina di sabato.

Il Gent, infatti, ha accettato l’offerta del Fenerbahce, superiore di circa 2 milioni rispetto a quella rossonera (9 contro 7). Non solo: secondo quanto riportato da Sky e Gianluca Di Marzio, sarebbe stato José Mourinho in persona a contattare il ragazzo, convincendolo ad accettare la destinazione turca. (continua dopo la foto)

A quel punto, Archie Brown – pur avendo dato la sua parola al Milan, almeno secondo la ricostruzione degli addetti ai lavori italiani – ha dovuto adeguarsi alla volontà del suo club, salendo effettivamente su un aereo di linea per Istanbul. Quanto sia credibile che Brown sia partito controvoglia, in un calcio in cui il giocatore può tranquillamente rifiutare una destinazione, resta un altro dei misteri di questa contorta operazione di calciomercato.

L’epilogo, in ogni caso, è davvero amaro per i rossoneri: la trattativa, considerata chiusa, è sfumata per una manciata di milioni e per un blitz orchestrato alla perfezione dal club turco. Una pagina poco felice e anche un po’ surreale in un mercato rossonero già complicato. E ora Tare e Allegri dovranno individuare un nuovo prospetto per sostituire Theo Hernandez, con i tifosi allibiti per quanto è successo.

