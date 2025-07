Milan, scelto il sostituto di Theo Hernandez: e per i gol…

Il giorno dell’addio di Theo Hernandez al Milan coincide con un segnale forte del club rossonero sul mercato. Salutato il terzino francese, volato all’Al Hilal, la dirigenza ha deciso di stringere per il suo erede: Archie Brown, mancino classe 2001 del Gent, è oggi il nome in cima alla lista per giocare sulla fascia sinistra.

La trattativa con il club belga è ben avviata: il Milan ha superato la concorrenza del Fenerbahce e punta a chiudere il prima possibile, anche per portare il giocatore con sé nella tournée asiatica e australiana che scatterà tra pochi giorni. La richiesta è di 10 milioni, il Milan parte da qualcosa in meno, ma può contare sulla volontà del giocatore.

Brown, contratto in scadenza nel 2027, ha già dato il suo gradimento: vuole la Serie A. Sarebbe il primo tassello per la nuova difesa rossonera, che Allegri vuole tornare a impostare a quattro. Sul lato opposto continua il pressing per Guéla Doué, fratello della stella Desiré del Psg, con una nuova offerta in arrivo allo Strasburgo dopo il no ai 15 milioni iniziali. In alternativa resta in piedi il nome di Pubill dell’Almeria, ma non è la prima scelta.

Chiusa la questione terzini, sarà il turno dell’attacco. L’obiettivo principale resta il rilancio di Santiago Gimenez, che si unirà alla squadra dal 4 agosto dopo la Gold Cup, ma il Milan cerca anche una punta alternativa. E la pista Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea, sta scalando posizioni.

Milan, il punto sull’attacco

Il senegalese classe 2001, costato 37 milioni ai Blues nel 2023, è finito fuori dai piani di Maresca dopo una stagione segnata da 30 gol in 81 presenze, ma anche da due rossi pesanti nel finale. Il Milan si è mosso, anche se il Chelsea parte da una valutazione di 45 milioni. I contatti veri partiranno dalla prossima settimana, quando la dirigenza dei Blues tornerà dagli Usa.

Con Furlani e Tare al comando delle operazioni, il Milan tiene il punto su diversi tavoli. Vlahovic e Boniface restano nomi caldi, anche se più complessi dal punto di vista economico. Più indietro Schick, compagno di squadra di Boniface al Leverkusen, e il nigeriano Arokodare del Genk, che è stato proposto nelle ultime ore. La priorità, però, è chiara: completare le fasce, poi piazzare il colpo da novanta davanti.

