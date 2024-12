Sadio Mané è un esempio raro di talento, dedizione e umiltà. La sua carriera è un viaggio incredibile che lo ha portato dai campi polverosi del Senegal ai più grandi stadi del mondo. Al di là dei trofei e dei record, Mané si è dimostrato un atleta che ha saputo usare la sua fama e la sua fortuna per apportare miglioramenti positivi a livello sociale, soprattutto in Senegal.

Un inizio difficile

Sadio Mané nasce il 10 aprile 1992 a Bambali, un piccolo villaggio rurale del Senegal. Cresce in condizioni difficili, ma il suo amore per il calcio lo guida verso un futuro da vincente. Giocava a piedi nudi per le strade del villaggio, affinando le sue abilità con palloni e campetti improvvisati.

Nel 2009 lascia il Senegal per entrare nell'accademia "Génération Foot", nota per aver prodotto talenti come Papiss Cissé. Grazie al suo talento, Mané attira l'attenzione del Metz, squadra francese che lo ingaggia nel 2011. Qui, inizia a farsi notare nel calcio europeo, nonostante la retrocessione del Metz in Ligue 2.

RIYADH, SAUDI ARABIA – NOVEMBER 22: Sadio Mane of Al Nassr looks on during his warm up prior to the Saudi Pro League match between Al-Nassr and Al-Qadsiah at Al Awwal Park on November 22, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nel 2014, si trasferisce al Red Bull Salisburgo, dove perfeziona il suo gioco. In Austria, segna 45 gol in 87 partite e conquista due campionati e una coppa nazionale, dimostrando di essere pronto per il salto in un campionato più competitivo.

L’esplosione al Liverpool

Nel 2016, Mané firma con il Liverpool per circa 34 milioni di sterline, diventando il giocatore africano più costoso di allora. Sotto la guida di Jürgen Klopp, Mané si trasforma in uno dei migliori attaccanti del mondo. La sua velocità, dribbling e capacità di segnare nei momenti cruciali lo rendono una forza devastante nel sistema offensivo del Liverpool.

Durante il suo periodo ad Anfield, forma un trio d’attacco letale con Mohamed Salah e Roberto Firmino. I tre conducono il Liverpool a successi straordinari, tra cui una UEFA Champions League (2018-2019), risultando decisivo nel percorso verso il titolo, segnando quattro gol nel torneo. Una Premier League (2019-2020), con 18 gol e numerose prestazioni di alto livello, aiutando il Liverpool a vincere il campionato dopo 30 anni di attesa. A completare anche una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per Club FIFA, una FA Cup e una Carabao Cup.

In sei stagioni con i Reds, segna 120 gol in 269 partite e si afferma come uno dei migliori giocatori africani della storia.

L’esperienza in Arabia Saudita

Nel 2022, Mané lascia il Liverpool per unirsi al Bayern Monaco in Bundesliga, per circa 32 milioni di euro. Nonostante un inizio promettente, segnato da 11 gol nelle prime 24 partite, il suo periodo in Germania è caratterizzato da infortuni e difficoltà di adattamento.

Non riesce a replicare l'impatto avuto a Liverpool, e la competizione interna, unita a problemi personali, culmina in un rapporto teso con alcuni compagni, tra cui Leroy Sané (da segnalare una rissa con tanto di pugno al compagno tedesco). Nonostante ciò, contribuisce al titolo di Bundesliga vinto nella stagione 2022-2023, arricchendo ulteriormente il suo palmarès.

Nell’estate del 2023, Mané sorprende tutti trasferendosi all’Al-Nassr nella Saudi Pro League, unendosi a stelle del calibro di Cristiano Ronaldo. La decisione, motivata in parte dall’opportunità economica, è vista anche come una nuova sfida personale.

Il legame con il Senegal

Il trasferimento in Arabia gli garantisce uno stipendio faraonico, stimato in circa 40 milioni di euro all’anno, ma Mané rimane fedele ai suoi valori, dedicando gran parte delle sue risorse a progetti umanitari e filantropici.

Mané è un eroe nazionale nel proprio paese, sia per meriti sportivi che per ragioni sociali. Il giocatore conduce il Senegal al primo trionfo continentale nella storia del paese, segnando il rigore decisivo nella finale contro l'Egitto. È nominato miglior giocatore del torneo.

RIYADH, SAUDI ARABIA – NOVEMBER 01: Sadio Mané arrives to the stadium prior to the Saudi Pro League match between Al-Nassr v Al-Hilal at Al -Awwal Stadium on November 01, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Al Nassr FC/Al Nassr FC via Getty Images)

Il calciatore ha fatto costruire una scuola, un ospedale e altre infrastrutture essenziali nel suo villaggio natale di Bambali. Inoltre, sostiene finanziariamente centinaia di famiglie e finanzia borse di studio per i giovani senegalesi. Il suo legame con il Senegal va oltre il calcio, incarnando i valori di umiltà e altruismo. Mané è profondamente legato alla sua famiglia e alle sue radici. È cresciuto in una famiglia musulmana devota, e la fede gioca un ruolo centrale nella sua vita. È noto per la sua umiltà e generosità, spesso citato come esempio di come il successo non debba mai far dimenticare le proprie origini.

Con il trasferimento all’Al-Nassr, l’ex Liverpool è diventato uno dei calciatori più pagati al mondo, con uno stipendio annuale stimato intorno ai 40 milioni di euro.

Nonostante la fama, Mané conduce una vita semplice, lontana dagli eccessi associati al mondo del calcio. Il suo impegno filantropico, la dedizione alla famiglia e la sua spiritualità lo rendono una figura unica nel panorama sportivo mondiale.

